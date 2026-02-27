Doğa intikamını aldı; Konya-Antalya yolu göle döndü: 'Dünyaya rezil olduk'

Yani hukuklu açıklaması pek mümkün değil gerçekten. Dediğiniz gibi, şöyle zimmet suçlamasından kooperatif yönetimleri ve kooperatiflerin mali işlerini denetlemek mümkün, denetim kurulumları serbest. Yani zaten çünkü aslında daha bu kuvvetli şüpheyi oluşturan bir durum yok.Ama hiçbir sorumluluğu ve yetkisi olmayan, yani istese de kooperatifleri denetleyemeyecek, istese de zaten mali işlerine karışamayacak Tunç Sayar, zimmete yardım suçlamasıyla tutuklu tutuluyor. Biz aslında 6 aylık bir dava suçları geçirmiştik. Orada başka bir suçlamayla yine bu kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli yargılanıyordu.Orada tahliye oldu ama tahliyesinden 5 gün önce bu sefer yine kentsel dönüşümde kooperatifçilik modelini desteklediği için zimmete yardım suçlamasıyla tutuklandı. Daha bu ikinci dosyada iddianame yok, iddianame bekliyoruz. Ama her şey 8 ay boyunca araştırıldı ve aslında hiçbir şey yok, yani bu çok ortada.İçerik olarak hiçbir bağlantı yok ama genel olarak şunu söylemek belki doğru olur. Adalete güven, adalet aslında demokrasinin temeli ve bütün aslında ekonomik refahımızla bu demokrasiyi ne kadar kuvvetlendirirsek o kadar mümkün olacak. O yüzden de bizim burada verdiğimiz mücadele tamamen hukuki ilerliyor.Çünkü biz hukuka güvenin sağlanması gerektiğini ve bizim aslında hukuken çok güçlü olduğumuzu bilip gördüğümüz için hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz. Maalesef hukuki açıklama yok ama hukuktan da vazgeçmiyoruz. Hani bir varsayı üzerine delil aranıyor sürekli.Yani bir şey bulunur mu diye aranıp duruyor ama hiçbir şey yok. Bir kere gerçekten her şeye bakıldı. Masaklileri, hps kayıtları, her şeye bakıldı.Kişisel menfaat temin etmediği zaten ilk dosyada yazıyordu. Yani 5 kuruş Tunçlerin cebine girmemiş ama işte acaba birine yardım etmiş mi deniyor. Kimseyle para alışverişi yok.Gerçekten burada aslında hiçbir şey olmadığını herkes biliyor. Zaten tanıyan herkes çok emin ama sadece konuyu dışarıdan görenler de bunu emin. Kendisi her zaman olduğu gibi büyük bir umutla içeride direncini koruyor.Bir kitap yazdı içeride. Tam girmeden önce aslında kitabının imzalarını vardı 10 gün önce. Şimdi ikinci kitabı da içerideyken yazmış oldu.Ne üzerine kitap? Cezaevi Günlükleri. İlk kitabı Başka Bir Dünyan Mümkündü. İkinci kitabı da Cezaevi Günlükleri Üzerine Gelecek Olsun adıyla tükecek.Tunç Bey yalnız kaldığını hiç düşünüyor mu? Yok yani biz bu süreçte ben bunu çokça dilere getirdim. Gerçekten böyle yaşıyoruz. Babam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakırken herkese teşekkür etmişti.Beni gönül makamına oturttuğun için çok teşekkür ederim demişti. Biz bunu gerçekten bu süreçte yaşadık. 8 ay boyunca çok büyük destek gördük ve o gönül bağlarıyla o gönül makamı ne demekmiş onu anladık.Her partiden tabii ki kendi partisi CHP'den çokça destek gördük. Ziyaretçileri hiç bitmiyor. Sağ olsun herkes destek oluyor.Yani tek kişilik ücrede de olsa yalnız değil. Tabii ki siyasi duruşunun ona bu sonuçları getirebileceğini tahmin ediyordu diyeyim. Çünkü çok sosyal demokrat ve gerçekten bu memleket için hayatını vakfetmiş bir insan.Bu yanlıştan ben dönüleceğini düşünüyorum. Bir intikam yani tabii ki ben de duyuyorum böyle şeyler ama ben bunu böyle okumak da istemiyorum. Buna inanmak da istemiyorum diyeyim.