Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ali-cagatay-yeni-oyun-basladi-1103853311.html
Ali Çağatay: Yeni oyun başladı
Ali Çağatay: Yeni oyun başladı
Sputnik Türkiye
Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T09:24+0300
2026-02-27T09:24+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
haberler
afganistan
pakistan
i̇ran
abd
ali çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılarla tırmanan Afganistan–Pakistan gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf “Artık aramızda açık savaş var” açıklamasında bulundu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Afganistan - Pakistan arasındaki çatışma hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:Çağatay, Afganistan’daki Taliban yönetiminin kısa süre önce yaptığı açıklamaya dikkat çekerek şöyle konuştu:'Büyük bir savaş oyununun yapboz parçaları döşeniyor'Bölgede başka aktörlerin pozisyonuna da değinen Çağatay, Hindistan’ın şu aşamada devreye girmeyebileceğini belirtti:
afganistan
pakistan
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, afganistan, pakistan, i̇ran, abd, ali çağatay, seyir hali
radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, afganistan, pakistan, i̇ran, abd, ali çağatay, seyir hali

Ali Çağatay: Yeni oyun başladı

09:24 27.02.2026
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti. Pakistan’ın Kabil ve Kandahar’a yönelik hava saldırıları düzenlediği, Afganistan tarafının da karşılık verdiği bildirildi.
Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılarla tırmanan Afganistan–Pakistan gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf “Artık aramızda açık savaş var” açıklamasında bulundu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Afganistan - Pakistan arasındaki çatışma hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:

Pakistan ile Afganistan arasında bir savaş çıktı. Sabaha karşı bütün dünya televizyonları bunu son dakika haberi olarak verdi. İran müzakere masasını tekmeleyip kalkınca yeni oyun başladı.

Dün İran müzakere masasını tekmeleyip kalkınca Amerika Birleşik Devletleri yeni bir oyun denedi. Afganistan ile Pakistan arasındaki savaşın, İran’a yönelik operasyonla ilgili yeni bir planın parçası olduğunu net biçimde söyleyebiliriz. İran nükleer konuda tek bir taviz vermedi” dedi.“Afganistan İran’ın yanında yer alacağını açıklamıştı.

Çağatay, Afganistan’daki Taliban yönetiminin kısa süre önce yaptığı açıklamaya dikkat çekerek şöyle konuştu:

Afganistan bundan bir hafta kadar önce, İran’a yönelik bir operasyon olursa biz İran’ın yanında yer alacağız dedi. İşte bu açıklama Amerika’nın sinirlerini ayağa kaldırmaya yetti. Bu bir oyalama savaşı olabilir.

Afganistan ile Pakistan arasındaki bu savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ı vurmasına kadar devam edecek. İran’la ilgili mesele ortadan kalktıktan sonra Afganistan-Pakistan savaşı da sona erecektir. Bu bir oyalama taktiği.

'Büyük bir savaş oyununun yapboz parçaları döşeniyor'

Bölgede başka aktörlerin pozisyonuna da değinen Çağatay, Hindistan’ın şu aşamada devreye girmeyebileceğini belirtti:

Amerika Birleşik Devletleri Hindistan’a muhtemelen ‘şimdilik kenarda durun’ diyecektir. Eğer Hindistan da devreye girerse savaş bütün bölgeyi kapsayan bir çatışmaya dönüşebilir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri büyük bir savaş oyununun yapboz parçalarını döşüyor. İran işi tamamlanıncaya kadar Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışma sürecektir.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала