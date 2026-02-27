https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ali-cagatay-yeni-oyun-basladi-1103853311.html
Ali Çağatay: Yeni oyun başladı
Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılarla tırmanan Afganistan–Pakistan gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf “Artık aramızda açık savaş var” açıklamasında bulundu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Afganistan - Pakistan arasındaki çatışma hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:Çağatay, Afganistan’daki Taliban yönetiminin kısa süre önce yaptığı açıklamaya dikkat çekerek şöyle konuştu:'Büyük bir savaş oyununun yapboz parçaları döşeniyor'Bölgede başka aktörlerin pozisyonuna da değinen Çağatay, Hindistan’ın şu aşamada devreye girmeyebileceğini belirtti:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti. Pakistan’ın Kabil ve Kandahar’a yönelik hava saldırıları düzenlediği, Afganistan tarafının da karşılık verdiği bildirildi.
Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılarla tırmanan Afganistan–Pakistan gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf “Artık aramızda açık savaş var” açıklamasında bulundu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Afganistan - Pakistan arasındaki çatışma hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:
Pakistan ile Afganistan arasında bir savaş çıktı. Sabaha karşı bütün dünya televizyonları bunu son dakika haberi olarak verdi. İran müzakere masasını tekmeleyip kalkınca yeni oyun başladı.
Dün İran müzakere masasını tekmeleyip kalkınca Amerika Birleşik Devletleri yeni bir oyun denedi. Afganistan ile Pakistan arasındaki savaşın, İran’a yönelik operasyonla ilgili yeni bir planın parçası olduğunu net biçimde söyleyebiliriz. İran nükleer konuda tek bir taviz vermedi” dedi.“Afganistan İran’ın yanında yer alacağını açıklamıştı.
Çağatay, Afganistan’daki Taliban yönetiminin kısa süre önce yaptığı açıklamaya dikkat çekerek şöyle konuştu:
Afganistan bundan bir hafta kadar önce, İran’a yönelik bir operasyon olursa biz İran’ın yanında yer alacağız dedi. İşte bu açıklama Amerika’nın sinirlerini ayağa kaldırmaya yetti. Bu bir oyalama savaşı olabilir.
Afganistan ile Pakistan arasındaki bu savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ı vurmasına kadar devam edecek. İran’la ilgili mesele ortadan kalktıktan sonra Afganistan-Pakistan savaşı da sona erecektir. Bu bir oyalama taktiği.
'Büyük bir savaş oyununun yapboz parçaları döşeniyor'
Bölgede başka aktörlerin pozisyonuna da değinen Çağatay, Hindistan’ın şu aşamada devreye girmeyebileceğini belirtti:
Amerika Birleşik Devletleri Hindistan’a muhtemelen ‘şimdilik kenarda durun’ diyecektir. Eğer Hindistan da devreye girerse savaş bütün bölgeyi kapsayan bir çatışmaya dönüşebilir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri büyük bir savaş oyununun yapboz parçalarını döşüyor. İran işi tamamlanıncaya kadar Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışma sürecektir.