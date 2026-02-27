Ali Çağatay: Yeni oyun başladı

Afganistan bundan bir hafta kadar önce, İran’a yönelik bir operasyon olursa biz İran’ın yanında yer alacağız dedi. İşte bu açıklama Amerika’nın sinirlerini ayağa kaldırmaya yetti. Bu bir oyalama savaşı olabilir.

Afganistan ile Pakistan arasındaki bu savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ı vurmasına kadar devam edecek. İran’la ilgili mesele ortadan kalktıktan sonra Afganistan-Pakistan savaşı da sona erecektir. Bu bir oyalama taktiği.