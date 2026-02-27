27 Şubat çağrısının yıl dönümü: Öcalan’ın mektubu okundu

“Öcalan tarafında değişiklikler olabileceğine dair beklenti yaratılıyor. Bunu Bahçeli’nin ağzından duyuyoruz. MHP’nin diğer tarafları, yorumcuları herhangi bir anayasal değişiklik gibi konuları söylemiyor. Hatta umut hakkı ile ilgili bile Öcalan’ın serbest kalması gibi bir durumdan bahsetmiyor. Ancak Bahçeli, DEM Parti ve Öcalan çevresine her zaman yüksek dereceden bir ümit veriyor. Af dışında hukuki düzenlemeler birçok kez yapıldı. Yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki dönemde düzenleme yapılması mümkün ancak anayasa değişiklikleri ya da umut hakkı gibi durumların olması zor gözüküyor. Seçim öncesinde özellikle zor. Ancak önümüzdeki seçim döneminde farklı kitlelerde farklı beklentiler yaratmak için bu konu gündeme getirilecektir. Bu sürece ‘Stratejik muğlaklık’ diyebiliriz. Zaten biz sürecin geçtiğimiz bir yılında bunu gördük. Suriye’deki son gelişmelerden sonra Türkiye’deki Kürt kamuoyunda sürece yönelik büyük bir hayal kırıklığı ve sorgulama vardı. Beklentiler ve inanç düşmüştü. DEM Parti’ye yönelik kızgınlık vardı. Dolayısıyla gelişmeleri bu durumu yatıştıracak yeni bir başlangıç olarak sunma çabası olarak görüyorum.”