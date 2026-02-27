Türkiye
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana’dan Yalova’ya 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

10:01 27.02.2026
Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana’dan Yalova’ya 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.
