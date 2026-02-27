https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/21-ilde-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikarildi-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1103854071.html
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana’dan Yalova’ya 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103853915_111:0:975:486_1920x0_80_0_0_6354fae6d85b5427af13017199275096.jpg
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.
