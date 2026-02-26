https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/turkiyede-obezite-alarmi-1103827952.html
Türkiye’de obezite alarmı
Türkiye’de obezite alarmı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de obezite oranları son 30 yılda keskin bir artış gösterdi. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 32,1'inin obez, yüzde 66,8'inin ise fazla kilolu olduğu... 26.02.2026
Okan Aslan, Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında Türkiye’deki obezite oranlarını aktardı. Aslan, Türkiye’de obezite oranlarının Avrupa’nın en yüksek seviyelerinden birine ulaştığını belirterek, sorunun yalnızca bireysel tercihlerle değil, gıda sistemi ve ekonomik koşullarla ilişkili olduğunu söyledi.Aslan, programda şu ifadeleri kullandı:
Okan Aslan
Okan Aslan
Türkiye’de obezite oranları son 30 yılda keskin bir artış gösterdi. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 32,1’inin obez, yüzde 66,8’inin ise fazla kilolu olduğu belirtilirken, çocuklarda obezitenin 1990’dan bu yana dört kat arttığı ifade ediliyor.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında Türkiye’deki obezite oranlarını aktardı. Aslan, Türkiye’de obezite oranlarının Avrupa’nın en yüksek seviyelerinden birine ulaştığını belirterek, sorunun yalnızca bireysel tercihlerle değil, gıda sistemi ve ekonomik koşullarla ilişkili olduğunu söyledi.
Aslan, programda şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Avrupa’nın en yüksek obezite oranlarına sahip ülkelerinden biri. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 32,1’i obez, yüzde 66,8’i fazla kilolu. 1990’dan bu yana obezite neredeyse iki kat artmış. Bu aslına bakarsanız sistemsel bir sorun. Sorunun temelinde bizi hasta eden gıda sistemi, kamuya ait gıda işletmelerinin tasfiye edilmesi ve mevcut gıda politikaları da var.
Ultra işlenmiş gıda, hazır yemek ve şekerli içecek tüketimi yaygınlaşmış durumda. Kentleşme ve çalışma koşulları sağlıklı beslenmeyi zorlaştırıyor. Diyabet ve kalp hastalıkları hem obezite hem de sağlıksız beslenmeyle artış gösteriyor. Bu durum toplam sağlık harcamalarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Sağlıklı gıdaların fiyatı arttıkça insanlar daha ucuz ama sağlıksız olanlara yöneliyor. Bu da obeziteyi körükleyen sebeplerden biri. Çocuklarda obezite oranı 1990’dan bu yana dört kat artmış. Dolayısıyla manzara iç açıcı değil.