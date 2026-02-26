Türkiye’de obezite alarmı

Türkiye Avrupa’nın en yüksek obezite oranlarına sahip ülkelerinden biri. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 32,1’i obez, yüzde 66,8’i fazla kilolu. 1990’dan bu yana obezite neredeyse iki kat artmış. Bu aslına bakarsanız sistemsel bir sorun. Sorunun temelinde bizi hasta eden gıda sistemi, kamuya ait gıda işletmelerinin tasfiye edilmesi ve mevcut gıda politikaları da var.

Ultra işlenmiş gıda, hazır yemek ve şekerli içecek tüketimi yaygınlaşmış durumda. Kentleşme ve çalışma koşulları sağlıklı beslenmeyi zorlaştırıyor. Diyabet ve kalp hastalıkları hem obezite hem de sağlıksız beslenmeyle artış gösteriyor. Bu durum toplam sağlık harcamalarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Sağlıklı gıdaların fiyatı arttıkça insanlar daha ucuz ama sağlıksız olanlara yöneliyor. Bu da obeziteyi körükleyen sebeplerden biri. Çocuklarda obezite oranı 1990’dan bu yana dört kat artmış. Dolayısıyla manzara iç açıcı değil.