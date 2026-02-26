https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/sedef-hastaliginin-arkasindaki-yeni-sir-bagisiklik-hucreleri-nasil-deriye-giriyor-1103834288.html
Sedef hastalığının arkasındaki yeni sır: Bağışıklık hücreleri nasıl deriye giriyor?
Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmada, bağışıklık hücrelerinin sedef hastalığında deriye nasıl ulaştığına dair önemli bir mekanizma belirlendi.Araştırmada, hücrelerin yüzeyini kaplayan jel benzeri bir şeker tabakasının (glikokaliks) sanılandan daha aktif bir rol oynadığı aktarıldı.Çalışmanın, Science Signaling dergisinde yayımlandığı ve araştırmaya Lancaster Üniversitesi’nden Dr. Amy Saunders ile Manchester Üniversitesi’nden Dr. Douglas Dyer liderlik ettiği bildirildi.Bağışıklık hücreleri kendi şeker kalkanını kullanıyorÖnceden, bağışıklık hücrelerinin damarlardan dokulara geçişinde esas rolün damar duvarındaki değişimlerden kaynaklandığı düşünülüyordu.Ancak yeni bulgular, bağışıklık hücrelerinin kendi şeker kaplamalarını kısmen soyarak deriye geçebildiğini gösterdi.Uzmanlara göre bu süreç, normalde enfeksiyonla mücadele için gerekli. Fakat sedef hastalığında aşırı bağışıklık hücresi birikimi, sürekli iltihaba ve cilt hasarına yol açabiliyor.Dr. Saunders’ın, “Glikokaliks tabakasının ne kadar önemli olduğunu görmek heyecan verici” dediği aktarıldı.Şeker tabakasının dökülmesi neden önemli?Araştırmada, bu şeker kaplamasının kontrollü şekilde azalmasının, hücrelerin kan dolaşımından dokulara geçmesini sağladığı belirtildi.Bu mekanizmanın iltihaplanma sürecinde kilit rol oynadığı ifade edildi.Dr. Dyer’in, çalışmanın bağışıklık hücrelerinin dokulara nasıl yönlendirildiğine dair anlayışı yeniden şekillendirdiğini söylediği bildirildi.Araştırmada yer alan Dr. Megan Priestley’in ise, “Bağışıklık sisteminde şekerlerin rolü daha fazla dikkat çekmeli” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Yeni tedavi yolları mümkün olabilirUzmanlara göre bağışıklık hücrelerinin hareketini kontrol etmek, hem enfeksiyon hem de iltihaplı hastalıkların tedavisinde umut verici bir yaklaşım olabilir.Bu yeni bulguların, özellikle sedef hastalığında zararlı iltihabı sınırlamaya yönelik ilaç tasarımlarını etkileyebileceği belirtildi.Araştırmanın, bağışıklık sistemi ile ilgili şeker temelli mekanizmaların gelecekte daha fazla incelenmesine zemin hazırladığı ifade edildi.
