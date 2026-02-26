Özel hastanelerden doğum ve muayene ücretleri geri alınabilir mi?

e-Devlet sisteminde ‘tedavi bilgileri sorgulama’ bölümüne giriyorsunuz. Özel hastanede muayene olduysanız ya da doğum yaptıysanız, o günün kaydında SGK’ya bildirilen tutarı görüyorsunuz. Geriye dönük iki yıllık sürede bunu yapabilirsiniz. Özel hastanede yaptığınız her işlem için muhakkak fatura isteyin.

‘Kredi kartıyla ödedim, post cihazı çıktı var’ demek yetmez. İşlem muayene ücretiyse, size o tutarı fatura olarak yansıtmak zorunda. e-Devlet’ten ‘Tüketici Hakem Heyeti Başvuru İşlemleri ’ne giriyorsunuz. ‘Şu tarihte muayene oldum/doğum yaptım, şu kadar ödedim; SGK sisteminde şu kadar görünüyor’ diyerek durumu anlatıyorsunuz. Faturanızı ve belgelerinizi fotoğraf olarak sisteme yüklüyorsunuz.