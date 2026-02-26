https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ozel-hastanelerden-dogum-ve-muayene-ucretleri-geri-alinabilir-mi-1103827357.html
Özel hastanelerden doğum ve muayene ücretleri geri alınabilir mi?
Özel hastanelerden doğum ve muayene ücretleri geri alınabilir mi? Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında anlattı. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
SGK’lı hastaların özel hastanelerde muayene ve doğum için ödediği ücretlerin bir kısmını, e-Devlet kayıtları ve fatura üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak talep edebiliyor.Özel hastanelerde muayene ve doğum ücretlerinin yüksekliği tartışılırken, gazeteci Fethi Yılmaz “fazla tahsilat” iddiasıyla başvuru yolunu adım adım aktardı. Yılmaz, ilk adımın e-Devlet’te tedavi kaydının incelenmesi olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Ayıplı hizmet kapsamında iadesine karar veriliyor'Örnek karardan bahseden Yılmaz, şunları aktardı:
13:41 26.02.2026 (güncellendi: 13:52 26.02.2026)
SGK’lı hastaların özel hastanelerde muayene ve doğum için ödediği ücretlerin bir kısmını, e-Devlet kayıtları ve fatura üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak talep edebiliyor.
Özel hastanelerde muayene ve doğum ücretlerinin yüksekliği tartışılırken, gazeteci Fethi Yılmaz “fazla tahsilat” iddiasıyla başvuru yolunu adım adım aktardı.
Yılmaz, ilk adımın e-Devlet’te tedavi kaydının incelenmesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
e-Devlet sisteminde ‘tedavi bilgileri sorgulama’ bölümüne giriyorsunuz. Özel hastanede muayene olduysanız ya da doğum yaptıysanız, o günün kaydında SGK’ya bildirilen tutarı görüyorsunuz. Geriye dönük iki yıllık sürede bunu yapabilirsiniz. Özel hastanede yaptığınız her işlem için muhakkak fatura isteyin.
‘Kredi kartıyla ödedim, post cihazı çıktı var’ demek yetmez. İşlem muayene ücretiyse, size o tutarı fatura olarak yansıtmak zorunda. e-Devlet’ten ‘Tüketici Hakem Heyeti Başvuru İşlemleri ’ne giriyorsunuz. ‘Şu tarihte muayene oldum/doğum yaptım, şu kadar ödedim; SGK sisteminde şu kadar görünüyor’ diyerek durumu anlatıyorsunuz. Faturanızı ve belgelerinizi fotoğraf olarak sisteme yüklüyorsunuz.
'Ayıplı hizmet kapsamında iadesine karar veriliyor'
Örnek karardan bahseden Yılmaz, şunları aktardı:
Elimde örnek bir karar var. SGK’ya bildirilen tutar ile hastadan tahsil edilen tutar arasında fark olduğu görülüyor. Bilirkişi incelemesi sonrası, hastanenin alabileceği sınırın üzerinde tahsil edilen kısmın ‘ayıplı hizmet’ kapsamında iadesine karar veriliyor. Kararın ardından karşı tarafın itiraz süresi var; itiraz olmazsa iade istenebiliyor, gerekirse icra yoluna da gidilebiliyor.