Otonom sürüş dünyasında kurallar baştan mı yazılacak?

“Londra merkezli bir şirket otonom sürüş dünyasında kuralları baştan yazmayı hedefliyor diye bir lafla çıktı. 1.2 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve tüm değerlemesini 8.6 milyar dolara çıkarttı. Şirket oyunun kurallarını değiştirdi. Tamamen haritasız bir sürüş sistemi geliştirildi. 2026 yılında içinde hiçbir sürücü olmayan otonom taksiler başlayacakmış. 2027’de ise tüketiciler yapay zeka sürücüsüyle donatılmış binek araçları doğrudan satın almaya başlayabileceği söyleniyor. Sektör dünyanın her yerindeki her türlü araca eklenebilecek evrensel bir otonomi katmanına doğru gidiyor.”