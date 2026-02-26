https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/otonom-surus-dunyasinda-kurallar-bastan-mi-yazilacak-1103839220.html
Otonom sürüş dünyasında kurallar baştan mı yazılacak?
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Avrupa'da yoğunlaşılan yapay zeka destekli otonom... 26.02.2026
İngiltere merkezli otonom sürüş girişimi Wayve, aralarında Mercedes-Benz, Stellantis ve Nissan’ın da bulunduğu yatırımcılardan 1,2 milyar dolarlık yeni finansman sağladı. Yeni yatırımla birlikte şirketin değerlemesi 8,6 milyar dolara yükselirken, Wayve Birleşik Krallık’ın en değerli yapay zekâ girişimlerinden biri konumuna geldi. Londra’da robotaksi hizmeti için geri sayım başladı.Konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında detaylandıran gazeteci Serhat Ayan, şöyle konuştu:
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Avrupa’da yoğunlaşılan yapay zeka destekli otonom sürüşler oldu.
İngiltere merkezli otonom sürüş girişimi Wayve, aralarında Mercedes-Benz, Stellantis ve Nissan’ın da bulunduğu yatırımcılardan 1,2 milyar dolarlık yeni finansman sağladı. Yeni yatırımla birlikte şirketin değerlemesi 8,6 milyar dolara yükselirken, Wayve Birleşik Krallık’ın en değerli yapay zekâ girişimlerinden biri konumuna geldi. Londra’da robotaksi hizmeti için geri sayım başladı.
Konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında detaylandıran gazeteci Serhat Ayan, şöyle konuştu:
“Londra merkezli bir şirket otonom sürüş dünyasında kuralları baştan yazmayı hedefliyor diye bir lafla çıktı. 1.2 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve tüm değerlemesini 8.6 milyar dolara çıkarttı. Şirket oyunun kurallarını değiştirdi. Tamamen haritasız bir sürüş sistemi geliştirildi. 2026 yılında içinde hiçbir sürücü olmayan otonom taksiler başlayacakmış. 2027’de ise tüketiciler yapay zeka sürücüsüyle donatılmış binek araçları doğrudan satın almaya başlayabileceği söyleniyor. Sektör dünyanın her yerindeki her türlü araca eklenebilecek evrensel bir otonomi katmanına doğru gidiyor.”