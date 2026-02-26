https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-3-gun-kaldi-surec-basliyor-1103816460.html

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: 3 gün kaldı, süreç başlıyor

Konut, işyeri, arazi sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kira geliri vergisi için ödeme süreci başlıyor. 26.02.2026

Milyonlarca konut, işyeri ve arazi sahibini ilgilendiren kira geliri vergisinin beyanname süreci başlıyor. Konut, işyeri veya arazisini kiraya veren kişiler Mart ayında beyanname vererek vergisini tahakkuk ettirecek ve ödeme süreci başlayacak.Kimler kira gelirini beyan edecek?Konut kira geliri, 2025 yılı için 47 bin liralık istisna tutarını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2025 yılı için 330 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar, kesinti ve istisnaya konu olmayan kira geliri toplamı 2025 yılı için 18 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar ve tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya konu olmayan kira geliri elde edenler beyanname verecek.Kira gelirinde istisnaSadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için 47 bin liralık istisna uygulanacak. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesi halinde, beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülecek. İstisnanın altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için beyanname vermeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, istisna tutarı her bir ortak için ayrı ayrı uygulanacak.İstisnadan kimler yararlanamayacak?Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin liralık tutarı aşanlar, idare tarafından yapılan tespitle kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.Ödeme tarihleri ne zaman?2025 takvim yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesini 1 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verebilecek. Tahakkuk eden ödemeler birinci taksit damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2026, ikinci taksit 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenecek.Kira geliri nedir?Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesine yer alan bilgiler şöyle:Kişiler, sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler kira geliridir. Kişilerin sahip olduğu mal ve hakları kiraya vermesi karşılığında elde ettiği kira geliri belirli koşullarda yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilir.Konut kira gelirinde yıllık olarak belirlenen istisna tutarının altında kalan kira gelirleri için yıllık beyanname verilmez. 2025 yılı için mesken istisna tutarı 47.000 TL’dir (2026 yılı için mesken istisna tutarı 58.000 TL’dir.). 2025 yılı içerisinde toplam konut kira geliri 47.000 TL (2026 yılı için 58.000 TL) üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

