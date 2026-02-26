Depremzede Döne Kaya: Duruşmalarda sanık muamelesi görüyoruz

Süredir deprem davalarına mücadelesi veriyoruz. Üçüncü yılı geride bıraktık. Ancak adaleti bir o kadar gecikti. Ben ailemi Fuat Kokusu tezinde kaybettim. Salı günde duruşma vardı. Beşinci duruşmayı geride bıraktık. Ancak hiçbir şekilde taleplerimiz karşılanmıyor. Sanatlar zaten ilk duruşmadan sonra valise tutuldu. Yani duruşmaya gelme zorunlulukları kaldırıldı. Sadece bizler duruşmaya girip çıkıyoruz müşteki aileler, mağdur aileler olarak. Tutuklu yargılanan yokİlk yedi ay soruşturma aşamasında tutuklukları oldu. Daha sonra soruşturma aşaması uzun sürdüğü için, benimki yaklaşık bir yıl sürdü soruşturma aşaması. Şüpheli konumda tutuklandıkları için serbest bırakıldılar. Mahkemede tekrardan tutuklamadı. Geçtiğimiz 31 Ocak 2025'te ilk duruşmamız başladı. Hala mahkeme heyeti eksik evrak tamamlıyor. Taleplerimiz bu yüzden karşılanıyor. Aslında bu eksik evraklar soruşturma aşamasında tamamlanmış olması gerekiyor. Son duruşmada da aslında tüm kurduğu ara kararların yerine getirildiğini, artık yeni bilirkiş raporunu istediğimiz ve gerçekleşmesinin ön rengi kalmadığını söylememize rağmen bu talebimiz de reddedildi. Ve mağdur tarafının avukatları savunma yaparken, biz müşteki aileler, özellikle Fuat Kokusu sitesinde ailesinden 12 kişiyi kaybeden bir amcamız vardı. O sanık avukatı savunma yaparken ister istemez yükseldi. Çünkü sanık avukatı müsaitinin çok sağlam yapı yaptığından bahsetti. Depremin şiddetinden bahsetti, o yüzden yıkıldığından. Ve orada da ister istemez aileler kendini tutamadığı bir nokta. Çünkü 6 saniyede yıkılan bir binadan bahsediyoruz. 69 kişinin vefat ettiği bir bina. Oradaki yükselme olunca mahkeme heyeti de elini masaya vurarak susmamız gerektiğini söyledi. Gerekirse disiplin işlemi başlatacağını ve mahkemeden atacağını söyledi. Ancak buna karşı da bizler tanıkların oraya gelip bu atmosferin yaşamalarını, yani o tanık olarak yargılandığın o hissinin, o atmosferin onların yaşamasını isterken tam tersi. Sanki biz bir tanıkmışız muamelesi görüyoruz duruşmalarda. O gün oraya gitmek bizleri yaralarken, onlar sadece bir kere geldi ve savunmaya girdiler. Ben bunun çapraz sorgulamayı ortadan kaldırdığını söylememe rağmen, yine bu talebin medya birliği gelsinler karşıma soru sorayım, cevaplasınlar dedim. Hatta mesela Fuat Kokun yıkıldığı binanın zemininde aslında önlemli alanlar bölgesine giriyor. Yani müteahhit bina yaparken ona göre önlem alması gerekiyor. Ancak bu soruyu soramıyorum müteahhite ne gibi önlem alması, çünkü karşımda samık yok. Ve ben bu talebimi istememe rağmen ara kararda mahkeme heyeti gerek yok, birinci duruşmada savunmasını verdi dedi. Yani burada korunması gereken bizlerken, çünkü mağdur taraf biziz, ancak adalet sisteminde bizler daha da mağdur konumuna düşürülüyoruz. Böyle tiyatroya olur gibi biz gidiyoruz ama ortada ne tanık var, ne tutuklu var. Biz savunmalarımızı veriyoruz. Eksik evraklar tamamlanmış olmasına rağmen hala eksik evrak çıkartılıyor. Gelmeyen müşteki yani mağdur ailelerin gelip ifade vermesi zorlanıyor. Yani bir kişi de zaten bu durumdan mağdur olduğunu belirse o mahkeme sürmesi gerekiyor. Ancak sürekli müşteki kayıp veren ailelerin gelip ifade vermesi yönünde ara kararlar kuruyor. Bu şekilde daha kaçıncı duruşma geçmesi lazım? Taleplerimizin karşılanması, bu insanların ceza alması için. Yani 69 kişi ve müteahhitin tek binası da bu değil. Benim bildiğim en az iki binası daha bu şekilde yıkıldı ve can kaybı binaları var. Ama maalesef adalet hala gelmiş değil. Bizim bu mücadelemiz gelecekmesi için, bizlerin tekrardan benzer acıların yaşanmaması için. Ama mahkeme savunmalarına giriyorsunuz tanıklar tek bir hatasını bile kabul etmiyor. Onlara göre her şey güllük gülistanlık her şeyi çok güzel yapmışlar. O zaman bu insanlar nasıl öldü?