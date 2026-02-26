'Deprem önlemi almayan tüm kamu görevlileri soruşturulmalı'

“Faaliyette tutma konusunda hastanenin doluluk oranının yüksek olmasını gösteriyorlar ama bu tamamen yalan. 2021 yılında bakanlığımız depreme dayanıksız olan hastaneler için komisyon kararını il sağlık müdürlüklerine verdi. Depremden sonra kızım Muğla’da okuduğu için Muğla’ya yerleşmek zorunda kaldık. Muğla’ya geldiğimizde fark ettik ki Menteşe Devlet Hastanesi’nde yaşanan da aynı bizim hikayemiz. Onların da 2018 yılında depremde yıkılır raporu var ve maalesef hala faaliyette. Yaptığımız basın açıklamaları sonucu kamuoyu desteği oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında sağlık bakanımız hastanenin depreme dayanıksız bloklarının tahliyesi konusunda karar verdi. Hatay’da neredeyse bizim canlarımızı suçlayacaklar. Burası devletin evi, herkes kendi evinden sorumludur. Bu binada ölen 72 canımız aslında buz dağının görünen kısmı. Hastaneye şifa bulmaya gelen bir vatandaş depremde bacağını kaybetti. Çünkü 6 Şubat gecesi Hatay’da faaliyet gösteren hiçbir hastanemiz yoktu. 50 binin üstünde kaybımız var. Hangi savaşta bir gecede bu kadar kayıp verilir? İnsanlar ya hastane kapılarında can verdi ya da ilk yardım yapılamadığı için bir uzvunu kaybetmiş durumda. Koskoca hastane yıkılmış elimizde bir tek Mustafa Hambolat var. Sanki aralarında bir kişiyi günah keçisi seçmişler gibi bir durum var. 72 canın ölmesi yetmiyor mu bu insanları tutuklamak için? Kaç kişi gerekiyorsa canlarımızı verelim bari bu insanlar tutuklansın.