Bilim insanları açıkladı: 50 - 65 yaş erkeklerde yaşlanmayı tetikleyen etken

Sonsuz kimyasallar nedir?

1950’lerden bu yana yapışmaz, su ve yağ tutmaz, ısıya dayanıklı ürünlerde kullanılan PFAS maddeleri doğada ve insan vücudunda çok yavaş parçalandığı için “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılıyor.

PFAS’ler daha önce kanser, doğurganlık sorunları, yüksek kolesterol, tiroit hastalıkları, hormon bozuklukları ve karaciğer hasarı gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmişti.