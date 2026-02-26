Türkiye
Bilim insanları açıkladı: 50 - 65 yaş erkeklerde yaşlanmayı tetikleyen etken
Bilim insanları açıkladı: 50 - 65 yaş erkeklerde yaşlanmayı tetikleyen etken
Yeni araştırma, plastik ve suya dayanıklı ürünlerde yaygın olarak kullanılan ve 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS'ın, 50’li yaşlardaki erkeklerde... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS maddelerine maruz kalmanın özellikle 50 ila 65 yaş arası erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu.Şanghay'daki Jiao Tong Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Xiangwei Li, PFAS ile hızlanmış epigenetik yaşlanma arasındaki ilişkinin en belirgin şekilde orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirtti. Kadınlarda da bazı ilişkiler gözlense de bunların daha zayıf ve tutarsız olduğu ifade edildi.Biyolojik saat nasıl ölçüldü?Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Aging'de yayımlanan araştırma, 1999-2000 yıllarında ABD'de yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması'ndan seçilen yaklaşık 300 örnekten örnekler üzerinde çalışıldı. Sonuçlara göre, PFAS düzeyleri yüksek olan 50-64 yaş arası erkeklerde biyolojik yaşlanma göstergeleri daha fazla çıktı.Daha önce yapılan araştırmalarda, PFAS birikiminin erkeklerde testosteron seviyelerini düşürebileceği, sperm kalitesini bozabileceği ve testis ile böbrek kanseri riskini artırabileceği ele alınmıştı.Kadınlarda ise hamilelik, emzirme ve adet kanaması gibi süreçlerin bazı PFAS türlerinin vücuttan daha hızlı atılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak menopoz sonrası dönemde kadın ve erkekler arasındaki farkın azaldığına dair bulgular da bulunuyor.
Bilim insanları açıkladı: 50 - 65 yaş erkeklerde yaşlanmayı tetikleyen etken

12:18 26.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur 50’li yaşlardaki erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlanıyor
 50’li yaşlardaki erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Yeni araştırma, plastik ve suya dayanıklı ürünlerde yaygın olarak kullanılan ve 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS'ın, 50’li yaşlardaki erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor olabileceğini ortaya koydu.
Yeni bir araştırma, 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS maddelerine maruz kalmanın özellikle 50 ila 65 yaş arası erkeklerde biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu.
Şanghay'daki Jiao Tong Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Xiangwei Li, PFAS ile hızlanmış epigenetik yaşlanma arasındaki ilişkinin en belirgin şekilde orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirtti. Kadınlarda da bazı ilişkiler gözlense de bunların daha zayıf ve tutarsız olduğu ifade edildi.

Biyolojik saat nasıl ölçüldü?

Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Aging’de yayımlanan araştırma, 1999-2000 yıllarında ABD'de yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması'ndan seçilen yaklaşık 300 örnekten örnekler üzerinde çalışıldı.
Sonuçlara göre, PFAS düzeyleri yüksek olan 50-64 yaş arası erkeklerde biyolojik yaşlanma göstergeleri daha fazla çıktı.
Daha önce yapılan araştırmalarda, PFAS birikiminin erkeklerde testosteron seviyelerini düşürebileceği, sperm kalitesini bozabileceği ve testis ile böbrek kanseri riskini artırabileceği ele alınmıştı.
Kadınlarda ise hamilelik, emzirme ve adet kanaması gibi süreçlerin bazı PFAS türlerinin vücuttan daha hızlı atılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak menopoz sonrası dönemde kadın ve erkekler arasındaki farkın azaldığına dair bulgular da bulunuyor.

Sonsuz kimyasallar nedir?

1950’lerden bu yana yapışmaz, su ve yağ tutmaz, ısıya dayanıklı ürünlerde kullanılan PFAS maddeleri doğada ve insan vücudunda çok yavaş parçalandığı için “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılıyor.

PFAS’ler daha önce kanser, doğurganlık sorunları, yüksek kolesterol, tiroit hastalıkları, hormon bozuklukları ve karaciğer hasarı gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmişti.

