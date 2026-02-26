‘Amerika küresel ticarette kurduğu masayı yıktı, dünya bu belirsizliği aşmanın peşinde’

“Bu belirsizliğin dünya ticaretini olumsuz etkileyeceğini biliyorum. Son gelişmelerle birlikte dayanma gücü zorlanan birtakım şirketlerin bazıları işten çıkarma kararları aldılar. Bazı bölgelerde üretimlerini durdurdular. Bu karar hemen alınmadı. Biden yönetimi de dokunmadı bunlara. Biden demokrattı ancak ne oldu o dönem? Pek bir şey değişmemişti. Tarifeler uygulanmıştı. Amerika’nın dış ticaret politikalarında bir değişiklik yok. Bunun sonucu bir belirsizlik ve bunun bir maliyeti olacak. Bu düzeni sadece ekonomi boyutuyla da değerlendiremeyiz. Uluslararası siyaset artık bu işin içinde. Artık herkes kendi ülkesini ‘büyük yapma’ çabası içerisinde. Tersine döndük artık o yüzden daha realist bakmak lazım. Eski dünyada bir tane hegemonik güç vardı. Sözü geçen kuruluşlar kurulmuştu ve onların kuralları vardı. Karşılıklı birtakım ticari ilişkilerin yarattığı bağımlılıklar oluşmuştu. Şu an bu bağımlılıkları da söküp almak kolay değil. Finans piyasasındaki sermayeyle reel sektördeki sermayeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir tarafta tek tuşla parayı her yerden çıkabiliyorken diğer tarafta çalışan insanlar tesisler var. Bugün tamamen stratejik sektörlere yönelik bir rekabet var. Amerika’da kamunun özel sektörde hissedarlığı söz konusu artık. Bu aklımıza gelmezdi. Şu an artık karşılarında Çin var. ‘Çakma ürünlerle’ anılan Çin, mühendislik ülke haline geldi. Çin her yerde Amerika’ya kafa tutuyor. Şu an tek bir hegemonya yok. Uluslararası kuruluşların zayıfladığını düşünmemiz dahi geri kaldı. Hükümleri kalmadı. Amerika zaten birçok uluslararası kuruluştan çıktı. Artık başka bir dünyanın içindeyiz. Bu dünyada siyasetten soyutlanmış bir ticaret değil siyasetin tam ortasında bir ticaret var. Bu işin içinde Panama Kanalı, Tayvan, Venezuela, Ukrayna var. Bu karar dünyayı bir yere götürüyor. Avrupa Birliği, 2000’lerin başından bu yana konuştuğu MERCOSUR Anlaşması’nı başka bir noktaya getirme çabası içine girdi. Yine Avrupa Birliği Hindistan ile devreye girdi. Almanya’nın Çin ile yakınlaşması söz konusu. Dünya, Amerika’nın yarattığı belirsizliği aşmanın peşine düştü.”