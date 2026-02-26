Ali Çağatay: Türkiye aflarla yönetilen bir ülke haline geldi

Bir öğrenci affı geliyor. Eğer üniversitede öğrenci sıfatını yitirmişseniz, 2022’den sonra üniversiteyle ilişiğiniz kesilmişse bir af taslağı geliyor. 2022’den sonra üniversiteyle ilişiği kesilenlerin yeni dönemde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleriyle ilgili bir düzenleme hazırlanıyor. Tıp, turizm ve veterinerlik gibi uygulamalı eğitimini tamamlayamamış olan öğrenciler için de kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.

Tıp öğrencileri son yılda intern eğitimi alıyor. Eğer bu intern eğitimini tamamlayamamışsa, bunu tamamlayabilmesi için bir fırsat yaratılıyor. Veterinerlik ve turizm bölümleri için de benzer bir yaklaşım söz konusu. Azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Türkiye aflarla yönetilen bir ülke. Verginizi vermiyorsunuz, affediliyorsunuz. Zamanında ödeme yapmıyorsunuz, affediliyorsunuz. Her alanda bir af kültürü oluşmuş durumda.