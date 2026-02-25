Yenilenebilir enerjide hidrojen kullanımı

“Hidrojenle ilgili politikaya ışık tutmayı amaçlayarak kendi çalışmamızı yaptık. Hidrojenin son tüketim sektöründeki uygulama alanlarının potansiyelini incelediğimiz ve bu kapsamda politika önerileri sunduğumuz bir çalışma gerçekleştirdik. Konuyla ilgili politika ve akademi alanında pozitif yöndeki tartışmalara katkı sağlamayı amaçladık. Bu raporda birçok önemli çıktı var. Hidrojeni diğer sektörlere entegre etmek istiyoruz ama nitelikli insan gücünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Üniversitelerde belki hidrojene yönelik derslerin artırılması ve hidrojenle ilgili akademilerin kurulması gibi durumlara da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elektrik sektörüyle rekabet edilmemesi gerekiyor, eklenebilirlik prensibinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Su kaynakları da bu konuda önemli. Yenilenebilir hidrojen üretiminde kullanılacak su için belki de sürdürülebilir su kaynaklarına yakın alanlarda tesislerin kurulması gerekiyor.”