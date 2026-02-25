https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/yenilenebilir-enerjide-hidrojen-kullanimi-1103805311.html
Yenilenebilir enerjide hidrojen kullanımı
Yenilenebilir enerjide hidrojen kullanımı
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji Analisti Rafet... 25.02.2026
Enerji Analisti Rafet Yağız Çalışkan, yenilenebilir enerjide hidrojen kullanımının nasıl olacağını anlattı, gazeteci Serhat Ayan’ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.Çalışkan, şöyle aktardı:Politika yapıcılar ne söylüyor?
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji Analisti Rafet Yağız Çalışkan oldu.
Enerji Analisti Rafet Yağız Çalışkan, yenilenebilir enerjide hidrojen kullanımının nasıl olacağını anlattı, gazeteci Serhat Ayan’ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
“Hidrojenle ilgili politikaya ışık tutmayı amaçlayarak kendi çalışmamızı yaptık. Hidrojenin son tüketim sektöründeki uygulama alanlarının potansiyelini incelediğimiz ve bu kapsamda politika önerileri sunduğumuz bir çalışma gerçekleştirdik. Konuyla ilgili politika ve akademi alanında pozitif yöndeki tartışmalara katkı sağlamayı amaçladık. Bu raporda birçok önemli çıktı var. Hidrojeni diğer sektörlere entegre etmek istiyoruz ama nitelikli insan gücünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Üniversitelerde belki hidrojene yönelik derslerin artırılması ve hidrojenle ilgili akademilerin kurulması gibi durumlara da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elektrik sektörüyle rekabet edilmemesi gerekiyor, eklenebilirlik prensibinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Su kaynakları da bu konuda önemli. Yenilenebilir hidrojen üretiminde kullanılacak su için belki de sürdürülebilir su kaynaklarına yakın alanlarda tesislerin kurulması gerekiyor.”
Politika yapıcılar ne söylüyor?
“Politika anlamında yenilenebilir hidrojenle ilgili bir düzenleme çerçevemiz yok. Dolayısıyla yatırımcılar bu noktada temkinli yaklaşıyorlar. Yenilenebilir enerjiyle ilgili 5346 sayılı bir kanun var. Belki de politika üreticilerimiz bu kanunda belirli değişikliklere gidebilirler. Düzenli ve bütüncül bir çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bu çerçevenin iç piyasa haricinde sınır ötesi ticaretimizin de önünü açacağını düşünüyoruz.”