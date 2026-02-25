https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-el-mencho-operasyonu-sonrasi-meksikada-baski-kurabilir-1103800707.html

‘Trump, El Mencho operasyonu sonrası Meksika’da baskı kurabilir’

‘Trump, El Mencho operasyonu sonrası Meksika’da baskı kurabilir’

25.02.2026

Meksika’da dünyanın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) kurucusu ‘El Mencho’ lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in ABD istihbaratı sonucu öldürülmesi, Donald Trump’ın Meksika üzerindeki ‘başarısız devlet’ baskısının arttığı bir döneme denk geldi. Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırması ve Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri üzerindeki baskısını artırmayı hedeflemesi akıllara Meksika özelinde de bir müdahale söz konusu olma ihtimalini getirdi.Mencho’nun yerine gelecek isim operasyonun gerçekleştiği 22 Şubat günü belirlense de ülkede en az Jalisco kadar etkili olan Sinaloa Karteli’nin ‘otorite boşluğundan’ faydalanma hamleleri, ülkedeki şiddet olaylarının dozunu artırabilir. Claudia Sheinbaum hükümeti bir yandan ulusal egemenlik vurgusu yaparak ABD’nin olası bir doğrudan müdahalesini savuşturmaya çalışırken diğer yandan ülkenin kontrolünü yeniden ele alma sınavıyla karşı karşıya.Trump’ın baskılarının ardından Meksika’da yaşanan kartel savaşını ve son gelişmeleri gazeteci Bartu Eken ile konuştuk.‘Operasyon Amerika’nın istihbaratı sonucu gerçekleşti’Mencho’nun bir ormanda etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Eken, operasyondaki ABD etkisine dikkat çekti. Mencho’nun 20 bin kişilik silahlı bir ekibe sahip olduğunu söyleyen Eken, Jalisco Karteli’nin Sinaloa’ya denk olduğunu vurguladı:‘Çeteye ‘yeni’ denmesi sahip olduğu donanım ve yöntem farklılığından kaynaklı’Jalisco’nun ‘yeni nesil’ olarak adlandırılmasında kullanılan yöntem farklılıklarının etkili olduğunu ifade eden Eken, kartelin bir ordunun kullanabileceği çok sayıda askeri araca sahip olduğunu belirtti:‘Trump, istihbaratı Meksika’yı sıkıştırmak için sağlamış olabilir’Operasyonun ABD istihbaratıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Eken, Trump’ın ülkedeki durumdan faydalanabileceği görüşünde. Eken’e göre ülkede bundan sonraki süreçle ilgili iki senaryo mevcut:‘Dünya Kupası’nın yerinin değişeceğini düşünmüyorum’Trump’ın, Meksika’da Dünya Kupası’nın oynanacak olmasını fırsat bilerek ‘yönetemiyorsunuz’ mesajı verebileceğine işaret eden Eken, Washington yönetiminin öngörülemezliğine vurgu yaptı:‘Amerika’nın kartellerle bağlantısı yıllardır konuşuluyor’Eken, Mencho’ya düzenlenen operasyon sırasında el konulan silahların Amerikan menşeli olmasına dikkat çekerek uyuşturucu trafiğinin Güney ve Kuzey Amerika ile sınırlı kalmadığını dile getirdi:

