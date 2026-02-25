Şoförüyle tartıştığı aracın kaputunda 40 km yol gitti: İçimden sevdiklerimle vedalaştım

Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan bir ülke. Yarı kurak iklim kuşağı şu demek. Nehirlerimizin devrisi düzensiz, yağışlarımız düzensiz. Bir bakarsınız ki bir nehrin devrisi saniyede 300 metre küpe çıkmış. Üç ay sonra bakarsınız ki 30 metre küpe düşmüş. Bu yüzden bizim nehirlerimizde gemiyle taşımacılık yoktur mesela. Su yoluyla taşımacılık yapamayız. Devirler düzensiz olduğu için. Biz var olduğumuz günden beri bu coğrafya yarı kurak iklim kuşağında yer alır. O zaman bunun anlamı şu. Biz su zengini hiçbir zaman olmadık. Ama su fakiri olmak üzereyiz. Toplam suyumuz belli 112 milyar metre küp suyumuz var. Bu suyu nüfusa bölerseniz nüfusumuz 86-87 milyona doğru geldi şimdi. Bölerseniz kişi başına düşen su miktarı 1000 metre küpün altına düşerse su fakiri olursunuz. Nüfusumuz 100 milyona çıktığında bir yakın zamanda çıkacak gibi gözüküyor. O zaman su fakiri olacağız. Ama bu rakamlar esasında bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece 4 hafta önce düşünün. 4 hafta önce biz İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve daha Türkiye'nin bir sürü büyük şehirinde musluklardan haftanın belli günlerinde su verebilir hale gelmiştik. İstanbul değil ama diğerler için söyleyeyim. Pardon İstanbul öyle su kesintisine henüz gitmedi. Ama bu işte nasıl suyun kıymetli olduğunu, suyun ne kadar az olduğunu, ne kadar kıt bir meta olduğunu esasında hepimize gösterdi. Lakin yağışlar başladı. Yağışlar başlayınca ve barajlar doldu. Dolan barajlardan sular taşmaya başladı. Ama o kıtlık bilincini biraz sanki fazla mı anladık ya da yanlış mı anladık bilmiyorum. Bu sefer de tutturduk dedik ki arkadaş madem su yok, deli misiniz siz? Yani su akar, Türk bakar olur mu böyle bir şey ya? Yani denize boş yerine akıyor denildi. Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz. Ovaları su basıyor. Sonra da biz kuraklık çekiyoruz. Bu suyu niye düzgün yönetmiyorsunuz denildi. Yanlış bunların hepsi yanlış. Doğrusu nedir? Suyu bütün ekosistemin ihtiyaçlarını dikkate alarak bütünsel şekilde yönetmemiz lazım. Bencilce davrandıkça denizlerdeki bütün sistemi bozuyoruz. Sonra kuraklık nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye. Peki bu kuraklık... Nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye. Peki bu kuraklık riski çok yüksek mi şimdi Türkiye'nin? 10 yıllık kuraklığı, 1 yıllık yağış ortadan kaldırmaz Mustafa Bey. Yani acil su taleplerimizi, acil ihtiyaçlarımızı şu anda giderdik. Ama sadece yaz sonunu bekleyin. Eylül, Ekim gibi biz aynı yere dönüyor olacağız. Kuraklık çünkü 4 farklı kategoride. Önce meteorolojik kuraklık olur, yağışlar azalır. Sonra yağış olmadığı için sular azalır. Yani hidrolojik kuraklık. Sonra su olmadığı için tarımda verim düşer, tarımsal kuraklık. O zaman hasap elde edemediğimiz için sosyoekonomik yapı bozulur. Ve sosyoekonomik kuraklık çıkar karşımıza. Bu 4 aşamalı kuraklıktan kurtulmak için ekosistemi ve yaşadığımız coğrafyadaki iklim koşullarını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Biz su zengini değiliz. Yani su zengini gibi yaşamaya çalışıyoruz. Olmaz. Geliriniz 50 bin liraysa yaşam düzeninizi 50 bin liraya göre kurarsınız. 100 bin liraya göre bir yaşam oluşturursanız her ay 50 bin lira açık verirsiniz. Şu andaki kuraklıktaki durumumuz bu. Arz, talep birbirini dengelemiyor.