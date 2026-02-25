https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tartistigi-aracin-soforu-tarafindan-kaputta-40-km-yol-gitti-icimden-sevdiklerimle-vedalastim-1103809093.html
Şoförüyle tartıştığı aracın kaputunda 40 km yol gitti: İçimden sevdiklerimle vedalaştım
Şoförüyle tartıştığı aracın kaputunda 40 km yol gitti: İçimden sevdiklerimle vedalaştım
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan, İBB tutuklusu İpek Elif Atayman’ın avukatı Eren Kaptan... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T19:52+0300
2026-02-25T19:52+0300
2026-02-25T19:52+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
mustafa sarı
bursa
i̇zmir
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan, Polyak Kömür madencilerinin direnişini anlattı. İBB tutuklusu İpek Elif Atayman’ın avukatı Eren Kaptan ise müvekkilinin bin 200 kilometrelik yolculuğu hakkında bilgileri paylaştı. Tartıştığı sürücü kursu eğitmeni tarafından kaputta yolculuk yaptırılmasıyla gündeme gelen İbrahim Çayırpınar, yaşadıklarını anlattı. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı ise suyun değeri ve kullanımı hakkındaki bilgileri paylaştı.Tartıştığı sürücü kursu eğitmeni tarafından kaputta yolculuk yaptırılmasıyla gündeme gelen İbrahim Çayırpınar yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı ise suyun değeri ve kullanımı hakkında şu bilgileri paylaştı:
bursa
i̇zmir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, mustafa sarı, bursa, i̇zmir, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye, haberler, mustafa sarı, bursa, i̇zmir, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Şoförüyle tartıştığı aracın kaputunda 40 km yol gitti: İçimden sevdiklerimle vedalaştım
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan, İBB tutuklusu İpek Elif Atayman’ın avukatı Eren Kaptan, kaputta yolculuk yaptırılan İbrahim Çayırpınar ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı oldu.
Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan, Polyak Kömür madencilerinin direnişini anlattı. İBB tutuklusu İpek Elif Atayman’ın avukatı Eren Kaptan ise müvekkilinin bin 200 kilometrelik yolculuğu hakkında bilgileri paylaştı. Tartıştığı sürücü kursu eğitmeni tarafından kaputta yolculuk yaptırılmasıyla gündeme gelen İbrahim Çayırpınar, yaşadıklarını anlattı. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı ise suyun değeri ve kullanımı hakkındaki bilgileri paylaştı.
Tartıştığı sürücü kursu eğitmeni tarafından kaputta yolculuk yaptırılmasıyla gündeme gelen İbrahim Çayırpınar yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
Efendim orada bir düzeltme yapalım. Yirmi kilometre değil, kırk kilometre. İnan ki bak hiç izleyemiyorum. Eee yani bir hiç yok yani şu an daha kendime de gelemedim. Korku var. Yani biraz şiddet var. Eee kısım kısım da izliyorum tabii. Biraz da yapmam gereken bir öyle şey yapıyorum. Bir taraftan da diyorum ki iyi ki yapmışım diyorum yani trafikle ilgili silahla ilgili yani diyecekten hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi kabuttan korku var ya. Bir de benim ayakta platin vardı. Platinden çok korktum. Ameliyatım biraz daha geçmişti. Platinden dolayı zaten üç sefer ben araçtan atlamaya kalktım. İndim araç yavaşladıkça vatandaş üç sefer aracı üzerime ııı sürdü. Hatta sol ayakta şu an bir incilme var. Yürümekte zorluk çekiyorum. Vatandaşa rica, minnet ettim. Yani lütfen silahınızı bırakın. En yakın dedim kolluk güçlerine gidelim. Polise gidelim. Jandarma dedim. Şurada dedim. Başvetçik Üniversitesi'nin yanında dedim. Ama sürekli seni öldüreceğim diye hitabetler de bulundu. Sürekli hitamlar da bulundu. Dedim ki tamam İbrahim buraya kadarmış. Sevdiklerinden dedim vedalaş. Yani helallik aldım kendi kendime. Tamam dedim. Bütün şey dedim buraya. Aracı durdurur gibi oldu. Ben o esnada korkudan cama yumruk attım. Silecikle yön şey yaptırdım. Saptırdım. Yani dikkatini dağıttım, çıldırmıştı. Zaten kırmızı ışık falan hiç şey yapmadı, durmadı ama yavaşlayınca ben kendimi atmak zorunda kaldım. Direktman bana tekrar bacaklarıma vurdu. Tekrar kaputun üzerine düşürdü. Tekrar beni ezmeye kalktı. Ezmeye kalkınca bir ayağım aracın altından yani yani işte Cenabı Allah'ın verdiği şeyle refleksle ben o refleksle arabanın üzerine tekrar sıksak. Ve ondan sonra devam etti bu kırk kilometre. Ondan sonra devam etti.
Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı ise suyun değeri ve kullanımı hakkında şu bilgileri paylaştı:
Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan bir ülke. Yarı kurak iklim kuşağı şu demek. Nehirlerimizin devrisi düzensiz, yağışlarımız düzensiz. Bir bakarsınız ki bir nehrin devrisi saniyede 300 metre küpe çıkmış. Üç ay sonra bakarsınız ki 30 metre küpe düşmüş. Bu yüzden bizim nehirlerimizde gemiyle taşımacılık yoktur mesela. Su yoluyla taşımacılık yapamayız. Devirler düzensiz olduğu için. Biz var olduğumuz günden beri bu coğrafya yarı kurak iklim kuşağında yer alır. O zaman bunun anlamı şu. Biz su zengini hiçbir zaman olmadık. Ama su fakiri olmak üzereyiz. Toplam suyumuz belli 112 milyar metre küp suyumuz var. Bu suyu nüfusa bölerseniz nüfusumuz 86-87 milyona doğru geldi şimdi. Bölerseniz kişi başına düşen su miktarı 1000 metre küpün altına düşerse su fakiri olursunuz. Nüfusumuz 100 milyona çıktığında bir yakın zamanda çıkacak gibi gözüküyor. O zaman su fakiri olacağız. Ama bu rakamlar esasında bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece 4 hafta önce düşünün. 4 hafta önce biz İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve daha Türkiye'nin bir sürü büyük şehirinde musluklardan haftanın belli günlerinde su verebilir hale gelmiştik. İstanbul değil ama diğerler için söyleyeyim. Pardon İstanbul öyle su kesintisine henüz gitmedi. Ama bu işte nasıl suyun kıymetli olduğunu, suyun ne kadar az olduğunu, ne kadar kıt bir meta olduğunu esasında hepimize gösterdi. Lakin yağışlar başladı. Yağışlar başlayınca ve barajlar doldu. Dolan barajlardan sular taşmaya başladı. Ama o kıtlık bilincini biraz sanki fazla mı anladık ya da yanlış mı anladık bilmiyorum. Bu sefer de tutturduk dedik ki arkadaş madem su yok, deli misiniz siz? Yani su akar, Türk bakar olur mu böyle bir şey ya? Yani denize boş yerine akıyor denildi. Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz. Ovaları su basıyor. Sonra da biz kuraklık çekiyoruz. Bu suyu niye düzgün yönetmiyorsunuz denildi. Yanlış bunların hepsi yanlış. Doğrusu nedir? Suyu bütün ekosistemin ihtiyaçlarını dikkate alarak bütünsel şekilde yönetmemiz lazım. Bencilce davrandıkça denizlerdeki bütün sistemi bozuyoruz. Sonra kuraklık nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye. Peki bu kuraklık... Nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye. Peki bu kuraklık riski çok yüksek mi şimdi Türkiye'nin? 10 yıllık kuraklığı, 1 yıllık yağış ortadan kaldırmaz Mustafa Bey. Yani acil su taleplerimizi, acil ihtiyaçlarımızı şu anda giderdik. Ama sadece yaz sonunu bekleyin. Eylül, Ekim gibi biz aynı yere dönüyor olacağız. Kuraklık çünkü 4 farklı kategoride. Önce meteorolojik kuraklık olur, yağışlar azalır. Sonra yağış olmadığı için sular azalır. Yani hidrolojik kuraklık. Sonra su olmadığı için tarımda verim düşer, tarımsal kuraklık. O zaman hasap elde edemediğimiz için sosyoekonomik yapı bozulur. Ve sosyoekonomik kuraklık çıkar karşımıza. Bu 4 aşamalı kuraklıktan kurtulmak için ekosistemi ve yaşadığımız coğrafyadaki iklim koşullarını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Biz su zengini değiliz. Yani su zengini gibi yaşamaya çalışıyoruz. Olmaz. Geliriniz 50 bin liraysa yaşam düzeninizi 50 bin liraya göre kurarsınız. 100 bin liraya göre bir yaşam oluşturursanız her ay 50 bin lira açık verirsiniz. Şu andaki kuraklıktaki durumumuz bu. Arz, talep birbirini dengelemiyor.