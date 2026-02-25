Prof. Dr. Oygür: Kadınlar sistemle hesaplaşıyor

“Üniversitelerde yüksek öğretimde kadın öğrenci oranı yüzde 53.2 olmuş. Bizim üniversitelerde toplam 6 milyon 850 bine yakın öğrencimiz var. Bunun 3 milyon 634 bini kadın öğrenci. Ön lisansta zaten 2020’de de kadınlar biraz öndeymiş; yüzde 51.6’ymış. Ama 2025’te ön lisansta yüzde 51’den yüzde 54’e çıkmış. Çok hızlı bir artış. Bu artışta sürekli bir ivme var. En çarpıcı artışı lisans eğitiminde görüyoruz. 2020’de lisansta okuyan kadın oranı yüzde 47.5’miş; 2025’te yüzde 52.4 olmuş. Yani yüzde 5’lik bir artış var. Bu da bir başarıyı ifade ediyor. Üniversite sınavına gelirken, yani temel eğitimdeki artan bir başarıyı da işaret ediyor. Demek ki daha başarılılar ki özellikle lisansa girme oranlarında artış var. Yüksek lisansta 2020’de yüzde 48’ken 2025’te yüzde 50.6 olmuş. Doktoraya bakıyoruz, bu da çok ilginç bir şey. 2020’de yüzde 47.7’yken 2025’te yüzde 51.3 olmuş. Yükse lisans bir çok neden ile yapılabiliyor; piyasada çalışacak olan mezun da ‘ben bu konuda daha çok çalışacağım’ diyerek yüksek lisans yapabiliyor. Ama doktora öyle değil. Doktora yapan bir şahsın gözünün akademide olduğunu anlamak lazım. Çünkü akademisyenliğin birinci şartı doktora kademesi. Doktora en az 4 yıl sürüyor ve uluslararası bir unvan elde ediliyor. O bakımdan doktoradaki artış kadınlarda gözü akademiye dikmeyi de işaret ediyor.

Genel olarak kadınlarımızda okumaya eğilim sürekli artıyor. Bu olağanüstü güzel bir şey. İlkokul, ortaokul ve lisede de okuyan kızlarımızın oranı erkek çocuklarımızdan yüzde 1-2 farkla da olsa öne geçti.”