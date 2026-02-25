Neşet Gündüz: Satıcıyla polemiğe girmeyin, raf fiyatını fotoğraflayıp şikayet edin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/neset-gunduz-saticiyla-polemige-girmeyin-raf-fiyatini-fotograflayip-sikayet-edin-1103798287.html
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) aktivisti Neşet Gündüz, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
TÜKONFED aktivisti Neşet Gündüz, Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri ve marketfiyatlari.org.tr uygulamasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Gündüz, tüketicilere “polemiğe girmeyin, belgeleyin ve şikayet edin” çağrısı yaptı.Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerinin kamuoyuna açıklanmasının tüketici açısından önemine değinen Gündüz, şunları söyledi: Marketfiyatlari.org.tr uyarısı: Alışverişten önce kontrol edinFahiş fiyatla mücadele kapsamında hayata geçirilen market fiyat karşılaştırma sistemine dikkat çeken Gündüz, şunları söyledi: 2026 yılı itibarıyla Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırının 186 bin TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Gündüz, sürecin hızlandığını belirterek şunları söyledi:
TÜKONFED aktivisti Neşet Gündüz, Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri ve marketfiyatlari.org.tr uygulamasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Gündüz, tüketicilere “polemiğe girmeyin, belgeleyin ve şikayet edin” çağrısı yaptı.
Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerinin kamuoyuna açıklanmasının tüketici açısından önemine değinen Gündüz, şunları söyledi:
Biz Ticaret Bakanlığımızın sessiz kahramanları olan denetim ekiplerini destekliyoruz. Medyaya yansıması ve tüketiciye ulaşması çok önemli. Çünkü bilinçli tüketici her zaman hakkını arayan tüketicidir. Bu yayınları destekliyoruz ve tüketicilerimiz de memnun.
Marketfiyatlari.org.tr uyarısı: Alışverişten önce kontrol edin
Fahiş fiyatla mücadele kapsamında hayata geçirilen market fiyat karşılaştırma sistemine dikkat çeken Gündüz, şunları söyledi:
Tüketicilerimizin market alışverişine gitmeden önce marketfiyatlari.org.tr sayfasına girip fiyatları kontrol etmelerini istiyoruz. Fiyatları not etsinler, markette karşılaştırsınlar. Bu uygulama tüketicilerimiz için son derece güzel bir uygulamadır.
Kesinlikle satıcıyla polemiğe girmesinler. Raf fiyatının fotoğrafını çeksinler ya da internet fiyatını belgeleyip Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyette bulunsunlar. Alo 175 üzerinden de başvuru yapabilirler. Bakanlık ekipleri bu konuda çok ciddi ve cezalar da ciddi.
2026 yılı itibarıyla Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırının 186 bin TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Gündüz, sürecin hızlandığını belirterek şunları söyledi:
Eskiden 6 ay olan bekleme süresi 3 aya indirildi. Bazı durumlarda daha kısa sürede sonuç alınabiliyor. Ancak 186 bin lira bugünkü ekonomik şartlarda yetersiz kalabilir. Bu rakamın yeniden artırılması gerektiğini düşünüyoruz.