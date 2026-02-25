Neşet Gündüz: Satıcıyla polemiğe girmeyin, raf fiyatını fotoğraflayıp şikayet edin

Tüketicilerimizin market alışverişine gitmeden önce marketfiyatlari.org.tr sayfasına girip fiyatları kontrol etmelerini istiyoruz. Fiyatları not etsinler, markette karşılaştırsınlar. Bu uygulama tüketicilerimiz için son derece güzel bir uygulamadır.

Kesinlikle satıcıyla polemiğe girmesinler. Raf fiyatının fotoğrafını çeksinler ya da internet fiyatını belgeleyip Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyette bulunsunlar. Alo 175 üzerinden de başvuru yapabilirler. Bakanlık ekipleri bu konuda çok ciddi ve cezalar da ciddi.