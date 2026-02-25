İsrail’in nükleer kapasitesi ve tarihsel arka planı

Nükleer silah sahibi olan ülkelerin sayısı ne kadar azsa dünya o kadar rahattır. Nükleer gücün bozamayacağı oyun yoktur. Amerika Birleşik Devletleri bunu bildiği için İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor. İsrail’in nükleer silah sahibi olma süreci 1950’lerin ortalarından itibaren çok gizli bir programla yürütüldü. Hem var hem yok biçiminde bir hareketti. Resmi olarak hala bugün İsrail nükleer silah sahibi midir, değil midir; bu sorunun yanıtı verilmiş değil ama bütün otoriteler çok iyi biliyor ki İsrail’in nükleer silahları var.