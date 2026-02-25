https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/iki-ay-once-topragi-susuzluktan-catlayan-baraj-golunde-doluluk-yuzde-15e-ulasti-1103801491.html

İki ay önce toprağı susuzluktan çatlayan baraj gölünde doluluk yüzde 15'e ulaştı

Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk, ıslah çalışmaları ve özellikle kış aylarındaki yağmur ve kar sularının etkisiyle... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk, ıslah çalışmaları ve özellikle kış aylarındaki yağmur ve kar sularının etkisiyle yüzde 15'e ulaştı.Kuraklıktan çatlamıştıYapımı 2015'te tamamlanan ve yaklaşık 48 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, mevcut suyun kullanılabilir seviyenin altına düşmesi sonucu geçen yıl 24 Aralık'ta zemin toprağında çatlaklar görüntülenmiş ve kent merkezinde kademeli su kesintisi uygulanmıştı.Kent merkezi, Yerköy ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan barajda, kuraklık nedeniyle su miktarı "ölü hacim" olarak değerlendirilen seviyenin altına kadar gerilemişti.Dere yataklarında yapılan ıslah çalışmalarının yanı sıra özellikle son aylarda etkili olan yağışların ardından Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk yüzde 15'e yükseldi.

