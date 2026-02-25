Türkiye
Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın "İmralı'nın statü açığı makul sonuca ulaştırılmalıdır." sözlerine ilişkin açıklama... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T14:09+0300
2026-02-25T14:27+0300
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor

14:09 25.02.2026 (güncellendi: 14:27 25.02.2026)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın "İmralı'nın statü açığı makul sonuca ulaştırılmalıdır." sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor." dedi.
Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bahçeli'nin İmralı'nın statü açığına ilişkin açıklamasına değerlendirme yapan Erdoğan, "İmralı, Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli şekilde işletiliyor." dedi.

MHP lideri Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.
Bahçeli, "Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu ve şöyle devam etti:
“İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacak? Bu tartışma samimiyetle yapılmalıdır.”
