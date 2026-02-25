https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/erdogandan-imralinin-statusu-mesaji-imrali-adalet-bakanligi-tarafindan-isletiliyor-1103798773.html

Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor

Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın "İmralı'nın statü açığı makul sonuca ulaştırılmalıdır." sözlerine ilişkin açıklama... 25.02.2026

Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bahçeli'nin İmralı'nın statü açığına ilişkin açıklamasına değerlendirme yapan Erdoğan, "İmralı, Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli şekilde işletiliyor." dedi.MHP lideri Bahçeli ne demişti?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.Bahçeli, "Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu ve şöyle devam etti:

