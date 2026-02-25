https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/erdogandan-imralinin-statusu-mesaji-imrali-adalet-bakanligi-tarafindan-isletiliyor-1103798773.html
Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın "İmralı'nın statü açığı makul sonuca ulaştırılmalıdır." sözlerine ilişkin açıklama... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T14:09+0300
2026-02-25T14:09+0300
2026-02-25T14:27+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_fdf03f9f509c128e3515f10f6cdc8fdf.jpg
Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bahçeli'nin İmralı'nın statü açığına ilişkin açıklamasına değerlendirme yapan Erdoğan, "İmralı, Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli şekilde işletiliyor." dedi.MHP lideri Bahçeli ne demişti?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.Bahçeli, "Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/mhp-genel-baskani-bahceli-mebin-ramazan-genelgesini-sonuna-kadar-destekliyorum-1103748981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7147e8bc974102e610fe6b912ad9a4c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan'dan 'İmralı'nın statüsü' mesajı: İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
14:09 25.02.2026 (güncellendi: 14:27 25.02.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın "İmralı'nın statü açığı makul sonuca ulaştırılmalıdır." sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "İmralı Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor." dedi.
Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bahçeli'nin İmralı'nın statü açığına ilişkin açıklamasına değerlendirme yapan Erdoğan, "İmralı, Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli şekilde işletiliyor." dedi.
MHP lideri Bahçeli ne demişti?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.
Bahçeli, "Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu ve şöyle devam etti:
“İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacak? Bu tartışma samimiyetle yapılmalıdır.”