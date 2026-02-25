https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ekonomik-kriz-en-cok-onlari-vurdu-her-3-cocuktan-biri-yoksulluk-riski-altinda-1103797530.html
Ekonomik kriz en çok onları vurdu: Her 3 çocuktan biri yoksulluk riski altında
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, çocuk yoksulluğu verileri oldu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Ekonomik kriz derinleşirken en çok çocukları vurdu. Her 3 çocuktan biri yoksulluk riski altındayken 2 milyon çocuk derin yoksulluk koşullarında. Yaklaşık 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan hanelerde yaşıyor. 950 bin çocuk çalışıyor, 1,5 milyona yakın çocuk örgün eğitimin dışında.Yoksulluğun çocuklardaki yansımasını Yeri ve Zamanı programında anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Ekonomik kriz derinleşirken en çok çocukları vurdu. Her 3 çocuktan biri yoksulluk riski altındayken 2 milyon çocuk derin yoksulluk koşullarında. Yaklaşık 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan hanelerde yaşıyor. 950 bin çocuk çalışıyor, 1,5 milyona yakın çocuk örgün eğitimin dışında.
Yoksulluğun çocuklardaki yansımasını Yeri ve Zamanı programında anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bakanlıklardan gelen veriler ve OECD verileri kimlere sosyal destekler sağlandığını gösteriyor. Bu resmi verilere göre her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1 buçuk milyon çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir gerçeği görmezden gelemeyiz. Çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içinde en kötü ikinci sıradayız. Bunları görüp konuşmayalım mı? Çocuk işçiliğini burada neredeyse her gün konuşuyoruz. Yüzde 48’lik bir enflasyon beklentisi var. 15-17 yaş grubunda çalışma oranı son 4 yılda yüzde 16’dan yüzde 25’e çıkmış durumda. 950 bin çocuk derken tam olarak bu tabloyu kastediyoruz.”