Ekonomik kriz en çok onları vurdu: Her 3 çocuktan biri yoksulluk riski altında

“Bakanlıklardan gelen veriler ve OECD verileri kimlere sosyal destekler sağlandığını gösteriyor. Bu resmi verilere göre her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1 buçuk milyon çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir gerçeği görmezden gelemeyiz. Çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içinde en kötü ikinci sıradayız. Bunları görüp konuşmayalım mı? Çocuk işçiliğini burada neredeyse her gün konuşuyoruz. Yüzde 48’lik bir enflasyon beklentisi var. 15-17 yaş grubunda çalışma oranı son 4 yılda yüzde 16’dan yüzde 25’e çıkmış durumda. 950 bin çocuk derken tam olarak bu tabloyu kastediyoruz.”