https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/2026-yilinin-basinda-abd-ve-muttefikleri-askeri-birliklerini-nereye-konuslandirdi-1103804914.html
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
Sputnik Türkiye
2026 yılının başından itibaren, İran'daki kitlesel hükümet karşıtı protestolar ve Ortadoğu'daki savaş nedeniyle, ABD silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu ve... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T18:07+0300
2026-02-25T18:07+0300
2026-02-25T18:50+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
abd
i̇ran
tahran
avrupa
ortadoğu
vi̇deo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103808499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d463cba8e0dfaed63d0658e6b50f5ae5.png
Sputnik, ABD ve müttefiklerinin 2026 yılının başlarında Avrupa ve Ortadoğu'daki mevzileri güçlendirmek için hangi askeri varlıklarını gönderdiğini videolu infografikte inceledi.
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103808499_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_79b861008d461feb704d99742aacfbff.png
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
Sputnik Türkiye
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
2026-02-25T18:07+0300
true
PT2M07S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, tahran, avrupa, ortadoğu, vi̇deo, видео
i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, tahran, avrupa, ortadoğu, vi̇deo, видео
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
18:07 25.02.2026 (güncellendi: 18:50 25.02.2026)
2026 yılının başından itibaren, İran'daki kitlesel hükümet karşıtı protestolar ve Ortadoğu'daki savaş nedeniyle, ABD silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu ve Avrupa'da olası bir İran saldırısı veya Tahran'ın olası bir yanıtına karşı önlem olarak hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına başlandı.
Sputnik, ABD ve müttefiklerinin 2026 yılının başlarında Avrupa ve Ortadoğu'daki mevzileri güçlendirmek için hangi askeri varlıklarını gönderdiğini videolu infografikte inceledi.