Sputnik, ABD ve müttefiklerinin 2026 yılının başlarında Avrupa ve Ortadoğu'daki mevzileri güçlendirmek için hangi askeri varlıklarını gönderdiğini videolu infografikte inceledi.

2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?

2026 yılının başından itibaren, İran'daki kitlesel hükümet karşıtı protestolar ve Ortadoğu'daki savaş nedeniyle, ABD silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu ve Avrupa'da olası bir İran saldırısı veya Tahran'ın olası bir yanıtına karşı önlem olarak hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına başlandı.