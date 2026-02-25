Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/2026-yilinin-basinda-abd-ve-muttefikleri-askeri-birliklerini-nereye-konuslandirdi-1103804914.html
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
Sputnik Türkiye
2026 yılının başından itibaren, İran'daki kitlesel hükümet karşıtı protestolar ve Ortadoğu'daki savaş nedeniyle, ABD silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu ve... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T18:07+0300
2026-02-25T18:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103808499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d463cba8e0dfaed63d0658e6b50f5ae5.png
Sputnik, ABD ve müttefiklerinin 2026 yılının başlarında Avrupa ve Ortadoğu'daki mevzileri güçlendirmek için hangi askeri varlıklarını gönderdiğini videolu infografikte inceledi.
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?
2026 yılının başında ABD ve müttefikleri askeri birliklerini nereye konuşlandırdı?

18:07 25.02.2026 (güncellendi: 18:50 25.02.2026)
© Sputnik
2026 yılının başından itibaren, İran'daki kitlesel hükümet karşıtı protestolar ve Ortadoğu'daki savaş nedeniyle, ABD silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu ve Avrupa'da olası bir İran saldırısı veya Tahran'ın olası bir yanıtına karşı önlem olarak hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına başlandı.
Sputnik, ABD ve müttefiklerinin 2026 yılının başlarında Avrupa ve Ortadoğu'daki mevzileri güçlendirmek için hangi askeri varlıklarını gönderdiğini videolu infografikte inceledi.
