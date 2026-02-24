https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/turkiye-avustralyadan-ilk-lng-sevkiyatini-aldi--1103745882.html
Türkiye Avustralya'dan ilk LNG sevkiyatını aldı
Avustralya’dan hareket eden bir LNG gemisi Türkiye’ye ulaşarak bu ülkeden yapılan ilk sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatını gerçekleştirdi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Avustralya'dan hareket eden bir LNG gemisinin Türkiye'ye ulaştığı ve bu ülkeden Türkiye'ye ilk LNG sevkiyatını yaptığı bildirildi.Avustralya'dan gelen bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü gemi hafta sonu Türkiye'ye ulaştı. Habere göre geçen ay fiyatların yükselmesiyle Avrupa'ya doğru hareket eden Methane Julia Louise adlı LNG gemisi Saros Körfezi'ne ulaştı.Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında Türkiye’nin Avustralya’dan LNG alması hakkında konuştu.Çağatay, sevkiyata ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
Avustralya'dan hareket eden bir LNG gemisinin Türkiye'ye ulaştığı ve bu ülkeden Türkiye'ye ilk LNG sevkiyatını yaptığı bildirildi.
Avustralya'dan gelen bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü gemi hafta sonu Türkiye'ye ulaştı. Habere göre geçen ay fiyatların yükselmesiyle Avrupa'ya doğru hareket eden Methane Julia Louise adlı LNG gemisi Saros Körfezi'ne ulaştı.
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında Türkiye’nin Avustralya’dan LNG alması hakkında konuştu.
Çağatay, sevkiyata ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
Türkiye dün ilk kez Avustralya’dan LNG aldı. Avustralya’dan hareket eden bir LNG gemisi Türkiye’ye ulaştı ve sevkiyatını yaptı. Türkiye’nin Avrupa’dan LNG ithalatı Ocak ayında 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve süper soğutulmuş yakıt alımlarında yeni bir rekor kırıldı.
Türkiye’de çok sert bir kış yok. Sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde büyük bir soğuk yaşanmadı. Buna rağmen yüksek miktarda doğalgaz alıyorsak demek ki başka bir sorunumuz var. ABD, Rusya’dan doğalgaz almamızı istemiyor. Rusya’dan alımı azaltınca diğer kaynaklara yöneliyoruz. Burnumuzun dibinde Cezayir ve Mısır gibi LNG tedarik edebileceğimiz ülkeler varken, Avustralya’dan LNG alıyoruz. Bu tercihlerin arkasındaki hesapların iyi düşünülmesi gerekir.