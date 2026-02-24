Türkiye Avustralya'dan ilk LNG sevkiyatını aldı

Türkiye dün ilk kez Avustralya’dan LNG aldı. Avustralya’dan hareket eden bir LNG gemisi Türkiye’ye ulaştı ve sevkiyatını yaptı. Türkiye’nin Avrupa’dan LNG ithalatı Ocak ayında 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve süper soğutulmuş yakıt alımlarında yeni bir rekor kırıldı.

Türkiye’de çok sert bir kış yok. Sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde büyük bir soğuk yaşanmadı. Buna rağmen yüksek miktarda doğalgaz alıyorsak demek ki başka bir sorunumuz var. ABD, Rusya’dan doğalgaz almamızı istemiyor. Rusya’dan alımı azaltınca diğer kaynaklara yöneliyoruz. Burnumuzun dibinde Cezayir ve Mısır gibi LNG tedarik edebileceğimiz ülkeler varken, Avustralya’dan LNG alıyoruz. Bu tercihlerin arkasındaki hesapların iyi düşünülmesi gerekir.