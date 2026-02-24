https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/kanseri-icten-yok-eden-bakteri-bilim-insanlari-tumorleri-yiyen-bakteri-gelistirdi-1103758485.html

Kanseri içten yok eden bakteri: Bilim insanları tümörleri yiyen bakteri geliştirdi

Bilim insanları, tümörlerin oksijensiz merkezine yerleşip kanser hücrelerini tüketebilen genetiği değiştirilmiş bakteriler geliştirdi. Yeni yöntem, özellikle katı tümörlerde etkili ve hedefe yönelik bir tedavi seçeneği sunabilir.

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının, kanseri içeriden hedef alan farklı bir tedavi yöntemi geliştirdiği bildirildi. Bu yöntemde, özel olarak tasarlanan bakterilerin tümörün içine girerek orada çoğaldığı ve kanserli dokuyu içten dışa doğru tükettiği aktarıldı.Araştırmanın merkezinde, toprakta doğal olarak bulunan ve oksijensiz ortamlarda yaşayabilen Clostridium sporogenes adlı bakteri yer alıyor. Katı tümörlerin merkezinde oksijen bulunmadığı için bu alanın bakteri için ideal bir ortam oluşturduğu ifade edildi.Projede yer alan Dr. Marc Aucoin’in, bakterilerin tümörün merkezine yerleşerek burada büyüdüğünü ve kanserli dokuyu ortadan kaldırmaya başladığını söylediği aktarıldı.Oksijen engeli nasıl aşıldı?Araştırmacıların karşılaştığı temel sorunun, bakterilerin tümörün dış katmanlarına yaklaştıkça oksijenle temas edip ölmesi olduğu belirtildi.Bu sorunu aşmak için bakteriye, oksijene daha dayanıklı bir gen eklendiği ifade edildi. Böylece bakterilerin tümörün daha geniş bir bölümünde hayatta kalmasının hedeflendiği aktarıldı.Ancak bu özelliğin erken devreye girmesi halinde bakterilerin kan dolaşımında da çoğalabileceği ve bunun riskli olacağı belirtildi. Bakterilerin sayısı tümör içinde belirli bir seviyeye ulaşınca, oksijene dayanıklılık geninin devreye girdiği aktarıldı. Böylece mekanizmanın yalnızca tümör ortamında aktif olması sağlandı.DNA devreleriyle tasarlanan sistemAraştırma ekibinden Dr. Brian Ingalls’ın, sistemi 'kablolar yerine DNA parçalarıyla kurulmuş bir elektrik devresi' olarak tanımladığı belirtildi. Genetik parçaların doğru sırayla birleştirilerek öngörülebilir bir sistem oluşturulduğu ifade edildi.Ekip, bir sonraki aşamada oksijen tolerans geni ile kontrol sistemini tek bir bakteri içinde birleştirerek klinik öncesi denemelere geçmeyi planlıyor.Çalışmanın, mühendislik, matematik ve yaşam bilimleri alanındaki uzmanların iş birliğiyle yürütüldüğü ve kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

