‘Hamaney’i öldürürlerse yeni isim seçilir, nizam kesintiye uğramaz’

“İran İslam İnkılabı’nda ‘Velayeti fakih’ kavramı var. Bu, İslam hukukçusu ve aliminin Müslüman toplumu yönetme hakkı olduğu anlamına geliyor. İran’ın anayasal kurumlarının hepsi bu kavramın üzerinde ve etrafında şekillenmiş halde. Bugün, İran’daki İslami nizamın en tepe noktasında yer alan kişi Ayetullah Hamaney’dir ve Hamaney ‘Veli-i fakih’tir. Hamaney, İran’da nizamın en tepe noktasıdır ancak bu ‘tek adamlık’ değil ‘son adamlık’tır. İran’da bir devlet teşkilatı var, kurumsal yapılanma var. İran anayasası Türkiye Cumhuriyeti anayasayı gibidir. Tüm kurumlar ve kişilerin görevleri bellidir. Meclis’in karşılığı olan Şura’i İslam, birçok alanı kanunlarla düzenlemiştir. Bu kurumların içerisinde Ayetullah Hamaney’in pozisyonu kadar önemli bir diğer kurum daha var. Buna da Hubregan Meclisi deniyor. Bu meclis 88 kişiden oluşuyor ve görevi rehberi belirlemek, denetlemek, rehber şartlarını kaybettiyse rehberin görevine son vermektir. Bugün Ayetullah Hamaney’i bir şekilde görev yapamaz hale getirirlerse İslami nizamın duracağını düşünmek çocukça bir düşüncedir. Bu Hubregan Meclisi’nin görevi onun yerine gelecek kişiyi belirlemektir. Hamaney’e bir şey olursa 88 kişilik meclis, toplanır ve yeni bir veli’i fakih yani rehber belirler. Bu, nizamın 1979’da belirlediği bir kuraldır. Bir devletten bahsediyoruz örgütten değil. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ya da bakana bir şey olduğunda bizim nizamımız nasıl işleyecekse aynı şey İran için de geçerli. Rehberin şahsı elbette önemlidir. İran içinde ve dışında kendisine bağlı insanların bulunması sebebiyle de önemlidir. Nizam 1979’da tesis edilirken güçlü bir şekilde anayasal dayanaklar oluşturulmuştur ki bugün Hamaney’e bir şey olursa nizam yoluna devam eder.”