Gazeteci Hakan Tosun cinayetinin fezlekesi ‘yaralama’ suçundan hazırlandı

“Unutmadığımız bir isim, gazeteci Hakan Tosun. Sokakta uğradığı bir saldırıyla öldürülmüştü. Fotoğraf makinesine hala ulaşılamadı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş, iki gün boyunca acilde tutulmuştu. Ailesi kendisine ulaştıktan sonra yoğun bakıma ulaştığına dair iddialar gündeme gelmişti. Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne dair bir fezleke hazırlandı. O fezlekeye Hakan’ın ailesi ve avukatlarının bir tepkisi var. Çünkü o fezlekede istenen cezanın gerekçesi ‘ağırlaştırılmış yaralama suçu’. Şüpheliler için haksız tahrik indirimlerinin de uygulanması istendi. Defalarca tekmelenmişti gazeteci Hakan Tosun. Avukatlar, hazırlanan bu fezlekenin diğer sokak çeteleri için bir tür öldürme vizesi olarak görülebileceği konusunda tepki gösteriyor. Ortadaki adli tıp raporlarında açıkça kafa travmasına bağlı beyin kanaması gibi detaylar net şekilde yer alıyor. Ancak bu kişilerle ilgili ağırlaştırılmış yaralama suçundan cezalandırılma isteniyor. Yargılama sürecinde neler yaşanacağını hep birlikte takip edeceğiz”