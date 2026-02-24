https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/gazeteci-hakan-tosun-cinayetinin-fezlekesi-yaralama-sucundan-hazirlandi-1103751766.html
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinin fezlekesi ‘yaralama’ suçundan hazırlandı
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinin fezlekesi ‘yaralama’ suçundan hazırlandı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne dair hazırlanan fezleke oldu. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T11:50+0300
2026-02-24T11:50+0300
2026-02-24T11:50+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
gazeteci
fezleke
cinayet
yeri ve zamanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Esenyurt’ta 10 Ekim gecesi sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede sanıkların ağırlaştırılmış yaralama suçundan cezalandırılmaları istendi. Aileler ve avukatlarından fezlekeye tepki geldi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şöyle değerlendirdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, gazeteci, fezleke, cinayet, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, gazeteci, fezleke, cinayet, yeri ve zamanı
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinin fezlekesi ‘yaralama’ suçundan hazırlandı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne dair hazırlanan fezleke oldu.
Esenyurt’ta 10 Ekim gecesi sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede sanıkların ağırlaştırılmış yaralama suçundan cezalandırılmaları istendi. Aileler ve avukatlarından fezlekeye tepki geldi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şöyle değerlendirdi:
“Unutmadığımız bir isim, gazeteci Hakan Tosun. Sokakta uğradığı bir saldırıyla öldürülmüştü. Fotoğraf makinesine hala ulaşılamadı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş, iki gün boyunca acilde tutulmuştu. Ailesi kendisine ulaştıktan sonra yoğun bakıma ulaştığına dair iddialar gündeme gelmişti. Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne dair bir fezleke hazırlandı. O fezlekeye Hakan’ın ailesi ve avukatlarının bir tepkisi var. Çünkü o fezlekede istenen cezanın gerekçesi ‘ağırlaştırılmış yaralama suçu’. Şüpheliler için haksız tahrik indirimlerinin de uygulanması istendi. Defalarca tekmelenmişti gazeteci Hakan Tosun. Avukatlar, hazırlanan bu fezlekenin diğer sokak çeteleri için bir tür öldürme vizesi olarak görülebileceği konusunda tepki gösteriyor. Ortadaki adli tıp raporlarında açıkça kafa travmasına bağlı beyin kanaması gibi detaylar net şekilde yer alıyor. Ancak bu kişilerle ilgili ağırlaştırılmış yaralama suçundan cezalandırılma isteniyor. Yargılama sürecinde neler yaşanacağını hep birlikte takip edeceğiz”