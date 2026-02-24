Ekonomist Emre Şirin: Evinizi arabanızı satıp altına yatırmayın

Son dönemde ciddi bir hem yukarı yönlü hareket hem de yukarı yönlü hareketten sonra manipületif sert düşüşler gerçekleştirdi. Fakat tabii bu teknik meseleleri birçok uzman anlatıyor. Altını neden tekrar dünyanın gündeminde çok yoğun olarak yer aldığını anlamamız lazım. Ondan sonra bu altın meselesi tekrar yükselir mi, yükselmez mi ve bu oynaklık neden oluyor? Öyle bence çok daha rahat algılayabiliriz. Kapitalizmin mevcut hali tıkandı. Bu aslında sinyallerini uzun süredir veriyor. 2008 krizi bunun en önemli ayaklarından biriydi. Oradan buraya gelirken hiçbir şeyin aslında toparlanmadığını fakat sorunların halının altına süpürülerek geldiğini hep izledik. Bu sistem enflasyon yaratan, aynı zamanda borçlanma yaratan. Devletlerin, şirketlerin, bireylerin çok yüksek borçlu olduğu ve bir şekilde değişmesi gereken bir sistem. Sadece gereken demiyorum, mecburen değişecek. Neden? Çünkü dijital bir dünyadayız. Yapay zeka var, mevcut. Kullandığımız, üzerindeki o kağıt para dediğimiz fiyat para sisteminden çıkılıyor. İş yapış modelleri değişiyor, her şey değişiyor. Dolayısıyla bunlar olurken bu yeni dünyada güç dengelerinin nasıl belirleneceği de son derece önemli. Hangi devletin nerede pozisyonlanacağı çok önemli. Altın sınırlı bir kaynak tabii ki. Değerli metaller de öyle. Ve tarih boyunca aslında en gerçek para bunlardı. Dolayısıyla kriz ortamları, riskli ortamlar, savaş ortamları bu anlattığım çerçevede oluştuğu için buralara hazırlık uzun yıllardır yapılıyor. Ve bu tarz enstrümanlar sizin dediğiniz gibi bir yerde param elimesin ve savunma amaçlı, tasarruf amaçlı konulan enstrümanlardır. Ama belirli döngülerde sert yukarı yönlü hareketler yaparlar uzun yıllar bekledikten sonra. Ve bu o döngün içerisindeyiz biz. Bu da dünyadaki bu değişim dönüşümün hızlandığı artık son aşamasına doğru yaklaştığı bir süreci bizim önümüze koyuyor. Altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareketler 2026'da da hatta 2027'de de devam edecektir. Ya bu yükseliş olarak mı devam eder? Tabii yükseliş olarak devam edecektir. İnişi böyle sert olup işte parayı, evi, arabayı sattım altına yatırdım ama hepsi gitti gibi bir şey olur mu? Daha önce hiç altında böyle bir şey olmadı ama. En yanlış strateji o. Son aşamada rüzgara kapılıp telaşla, heyecanla, panik yaparak fırsat kaçıyor. Ben de bu trene bineyim ve ben de bir şeyler kazanayım telaşıyla. En sertleştiği yükselişin en sertleştiği yerlerden girmeleri sıkıntı. Bu tarz ürünler ya da başka bir enstrüman. Belli bir periyodda yükseldikten sonra yükselişler son aşamada büyük oyuncular tarafından sertleştirilir. Ve bu da genellikle ellerindeki varlıkları realize edecekleri, kar realizasyonu yapacakları yerlerdir. Küçük oyuncular da yani bizler küçük oyuncular derken parası küçük olan oyuncular da buralardan girerler ve sonrasında yıkıcı sert satışlar gelir. Manipülasyonlar burada olur ama onlar gelip yukarıdan sattılar, küçükler gelip bu tepelerden aldılar. Şimdi aşağı tekrar sert vurdular ve küçükleri silkeleyip döküyorlar. Ama anlattığım gerekçelerle ne enflasyon problemi bitecek dünyada ne jeopolitik riskler bitecek. Aynı zamanda gümüşü özellikle örnek verebiliriz. Bir sanayi metali sadece bir değerli metal değil. Arzı da sızlı bir ürün. Tüm bu tablo bile bunların tekrar yukarı gideceğini gösteriyor. Ama ne olursa olsun tek bir enstrümana bütün parayı bağlamak en tehlikeli iştir yatırım yaparken. Bizim yatırımcımız maalesef şey yapıyor böyle ya her rüya merru aslında bir mahpadan olsun gibi yaklaşımlarla bir yere fokuslanıp bütün parayı koyuyor. Ondan sonra da maalesef dramatik sonuçlarla karşılaşılıyor. Ama şu an tedirgin olmasınlar biraz sabrederlerse yukarı gidecektir. En zoru en sona sakladım soruyu bu sene kiraz yiyebilecek miyiz? Geçen seneyi kirazsız geçirdik. En son kiraz mevsiminde konuştuğumuzda ben yememiştim siz de yememiştiniz. Bu sene yiyebilecek miyiz kiraz? Bu sene kiraz yiyemeyeceğimiz gibi kirazın resmine bakmaya bile korkacağız. O kadar mı? Maalesef.