Doç. Dr. Kemal Olçar: SDG'ye verilen silahlar PJAK'a aktarılmış olabilir
Doç. Dr. Kemal Olçar: SDG’ye verilen silahlar PJAK’a aktarılmış olabilir
Sputnik Türkiye
İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Akademisyen ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Askeri Stratejist Kemal Olçar, İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı iddiasını değerlendirirken, Suriye Demokratik Güçleri bünyesindeki silahların bir kısmının PJAK ve diğer Kürt gruplara aktarılmış olabileceğini öne sürdü. Olçar, "ABD rejim değişikliğine karar verirse, sahada hazır ve silahlı yapılar var" dedi.Doç. Dr. Kemal Olçar, Suriye sahasında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde yer alan PKK unsurlarının, ABD'nin DEAŞ'la mücadelesi sırasında önemli miktarda silah ve askeri ekipman temin ettiğini hatırlattı. "Tank savarlar, radarlar, mühimmatlar verildi. Ancak 6 Ocak'ta başlayan ve Suriye Milli Ordusutarafından yürütülen harekâtta bu sistemlerin kullanılmadığını gördük" diyen Olçar, şu değerlendirmeyi yaptı:
Doç. Dr. Kemal Olçar: SDG’ye verilen silahlar PJAK’a aktarılmış olabilir

İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Akademisyen ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Askeri Stratejist Kemal Olçar, İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı iddiasını değerlendirirken, Suriye Demokratik Güçleri bünyesindeki silahların bir kısmının PJAK ve diğer Kürt gruplara aktarılmış olabileceğini öne sürdü. Olçar, “ABD rejim değişikliğine karar verirse, sahada hazır ve silahlı yapılar var” dedi.
Doç. Dr. Kemal Olçar, Suriye sahasında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde yer alan PKK unsurlarının, ABD’nin DEAŞ’la mücadelesi sırasında önemli miktarda silah ve askeri ekipman temin ettiğini hatırlattı. “Tank savarlar, radarlar, mühimmatlar verildi. Ancak 6 Ocak’ta başlayan ve Suriye Milli Ordusutarafından yürütülen harekâtta bu sistemlerin kullanılmadığını gördük” diyen Olçar, şu değerlendirmeyi yaptı:
Aslında bu ittifakın adı İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı. Burada hazır bir güç var. Suriye Demokratik Güçleri adıyla toplanan PKK mensupları, ABD'nin DAEŞ ile mücadelesinde ittifak statüsündeydi. ABD, elindeki imkanların bir kısmını SGD/PKK'ya aktardı. Tank savarlar, radarlar, mühimmatlar... 6 Ocak'ta başlayan Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen terörle mücadele harekatında kullanmadılar. Hep 'neden' diye merak ettik. Direnemeden çekildiler ve anlaşma imzaladılar. Demek ki bu silah sistemleri bir yere aktarıldı. Benim aklıma PJAK geliyor. Çünkü İran temel hedef. PJAK ve Kürt örgüt grupları bu silahların bir kısmını aldılar. Artı Irak'taki bazı terör örgütü mensupları bir kısım 6 Ocak'a direnmek için SDG'ye aktarılırken bir kısmı PJAK'a katıldı. Zaten var olan bir muhalefet var. Orada Kürt devletinin kurulma geleneği de var. Personel de temin ettiler, devşirme personel. PJAK'ın dışında birkaç güçlü örgüt daha var. Demek ki Kürt grupları orada birleşmiş. Eksik olan şey onlar için dış destek. Eğer dış destek bulabilirlerse İran rejimine karşı ayaklanma gerçekleştirebilirler. Üç hedef ortaya koymuşlar. Bir tanesi İran İslam Cumhuriyeti'nin sona erdirilmesi, ikincisi Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı. İran Kürdistanı'nda Kürt halkının siyasi iradesine dayalı ulusal ve demorkatik bir yapı kurmak. Bu da bölünme demektir, bağımsızlığa giden yolun birinci basamağı demektir. Bunlar motive olmuş gruplar. İran topraklarında ABD, İran rejimini yıkmaya karar vermişse, işbirlikçi gruplar hazır ve silahlı. ABD bu grupları birleştirip takviye edip destekleyerek rejimin üstüne salabilir.
