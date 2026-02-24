Doç. Dr. Kemal Olçar: SDG’ye verilen silahlar PJAK’a aktarılmış olabilir

Aslında bu ittifakın adı İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı. Burada hazır bir güç var. Suriye Demokratik Güçleri adıyla toplanan PKK mensupları, ABD’nin DAEŞ ile mücadelesinde ittifak statüsündeydi. ABD, elindeki imkanların bir kısmını SGD/PKK’ya aktardı. Tank savarlar, radarlar, mühimmatlar... 6 Ocak’ta başlayan Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen terörle mücadele harekatında kullanmadılar. Hep ‘neden’ diye merak ettik. Direnemeden çekildiler ve anlaşma imzaladılar. Demek ki bu silah sistemleri bir yere aktarıldı. Benim aklıma PJAK geliyor. Çünkü İran temel hedef. PJAK ve Kürt örgüt grupları bu silahların bir kısmını aldılar. Artı Irak’taki bazı terör örgütü mensupları bir kısım 6 Ocak’a direnmek için SDG’ye aktarılırken bir kısmı PJAK’a katıldı. Zaten var olan bir muhalefet var. Orada Kürt devletinin kurulma geleneği de var. Personel de temin ettiler, devşirme personel. PJAK’ın dışında birkaç güçlü örgüt daha var. Demek ki Kürt grupları orada birleşmiş. Eksik olan şey onlar için dış destek. Eğer dış destek bulabilirlerse İran rejimine karşı ayaklanma gerçekleştirebilirler. Üç hedef ortaya koymuşlar. Bir tanesi İran İslam Cumhuriyeti’nin sona erdirilmesi, ikincisi Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı. İran Kürdistanı’nda Kürt halkının siyasi iradesine dayalı ulusal ve demorkatik bir yapı kurmak. Bu da bölünme demektir, bağımsızlığa giden yolun birinci basamağı demektir. Bunlar motive olmuş gruplar. İran topraklarında ABD, İran rejimini yıkmaya karar vermişse, işbirlikçi gruplar hazır ve silahlı. ABD bu grupları birleştirip takviye edip destekleyerek rejimin üstüne salabilir.