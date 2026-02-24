https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/cianin-karanlik-sefi-graham-fuller-turkiyenin-gundemine-ilk-nasil-girdi--1103755120.html
CIA'nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye'nin gündemine ilk nasıl girdi?
Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller'in 29 Ocak'ta Kanada'da 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller’in Türkiye’de ilk kez nasıl gündeme geldiğini, “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının arka planını anlattı. CIA’da uzun yıllar görev yapan ve Türkiye’de özellikle “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” tartışmalarıyla anılan Graham Fuller’in ölümü sonrası ismi yeniden gündeme geldi. Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye kamuoyuna ilk nasıl tanıtıldığını ve ortaya attığı tezlerin yıllar içinde nasıl tartışma yarattığını aktardı. Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye’de bilinen bir isim haline geliş sürecini anlatarak şunları söyledi:'Fuller, Türkiye'nin Ortadoğu’ya yöneldikçe bağımsız olacağını savundu'“Ilımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının 2000’li yıllarda yoğun biçimde tartışıldığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: Fuller’in Atatürk ve Kemalizm’e yönelik eleştirilerine de değinen Yılmaz, şunları söyledi:
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller’in Türkiye’de ilk kez nasıl gündeme geldiğini, “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının arka planını anlattı.
CIA’da uzun yıllar görev yapan ve Türkiye’de özellikle “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” tartışmalarıyla anılan Graham Fuller’in ölümü sonrası ismi yeniden gündeme geldi. Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye kamuoyuna ilk nasıl tanıtıldığını ve ortaya attığı tezlerin yıllar içinde nasıl tartışma yarattığını aktardı.
Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye’de bilinen bir isim haline geliş sürecini anlatarak şunları söyledi:
Graham Fuller Türkiye’de çok bilinen bir isimdi ama 29 Ocak’ta Kanada’da sessiz sedasız 89 yaşında öldü. Eski CIA Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısıydı. Ortadoğu ve Güney Asya’da görev yaptı. ‘Ilımlı İslam’ ve ‘Yeni Türkiye’ ifadelerini kullanan isimlerden biriydi.
Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi? 26 Şubat 1990’da Cumhuriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Ufuk Güldemir’in kendisiyle yaptığı röportajla. O röportajda Atatürk’ün düşüncelerinin çağı için güçlü olduğunu ama Türkiye’nin ulusal kimliğini, yörüngesini ve İslam’ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.
'Fuller, Türkiye'nin Ortadoğu’ya yöneldikçe bağımsız olacağını savundu'
“Ilımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının 2000’li yıllarda yoğun biçimde tartışıldığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:
Fuller 2000’li yılların başında Kemalizm’in değişmez bir değerler paketi olarak varlığını sürdürmesinin Türkiye’nin demokratik değişimini engellediğini yazdı. ‘Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ kitabında Türkiye’nin Batı’ya yöneldikçe bağımlı, Ortadoğu’ya yöneldikçe bağımsız olacağını savundu.
Fuller’in Atatürk ve Kemalizm’e yönelik eleştirilerine de değinen Yılmaz, şunları söyledi:
Harf devriminin ulusal hafızanın kaybına yol açtığını, halifeliğin kaldırılmasının İslam dünyasıyla ilişkilere darbe vurduğunu, Kemalist eğitimden kurtulmak gerektiğini ifade etti. Bu söylemler sadece Fuller’a ait değil, Batı’da Türkiye’ye biçilen rol çerçevesinde ortaya konulan bir düşünce sistematiğinin parçasıydı.