Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Köşe yazılarında gözden kaçan ayrıntıları, perde arkasında neler yaşandığını, saklanmak isteyen gerçekleri anlatan program Yazı-Yorum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/cianin-karanlik-sefi-graham-fuller-turkiyenin-gundemine-ilk-nasil-girdi--1103755120.html
CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi?
CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi?
Sputnik Türkiye
Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller’in 29 Ocak’ta Kanada’da 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T12:21+0300
2026-02-24T12:21+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
radyo sputnik
radyo
radyo
fethi yılmaz
graham fuller
abd
haberler
cia
mustafa kemal atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103754729_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f88ca60634898afc944268e6fa94aeb3.jpg
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller’in Türkiye’de ilk kez nasıl gündeme geldiğini, “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının arka planını anlattı. CIA’da uzun yıllar görev yapan ve Türkiye’de özellikle “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” tartışmalarıyla anılan Graham Fuller’in ölümü sonrası ismi yeniden gündeme geldi. Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye kamuoyuna ilk nasıl tanıtıldığını ve ortaya attığı tezlerin yıllar içinde nasıl tartışma yarattığını aktardı. Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye’de bilinen bir isim haline geliş sürecini anlatarak şunları söyledi:'Fuller, Türkiye'nin Ortadoğu’ya yöneldikçe bağımsız olacağını savundu'“Ilımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının 2000’li yıllarda yoğun biçimde tartışıldığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: Fuller’in Atatürk ve Kemalizm’e yönelik eleştirilerine de değinen Yılmaz, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103754729_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d3d778c0fdb2a985afdc692cf4345472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, graham fuller, abd, haberler, cia, mustafa kemal atatürk
radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, graham fuller, abd, haberler, cia, mustafa kemal atatürk

CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi?

12:21 24.02.2026
CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi?
CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz
Tüm yazılar
Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller’in 29 Ocak’ta Kanada’da 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Eski CIA yöneticilerinden Graham Fuller’in Türkiye’de ilk kez nasıl gündeme geldiğini, “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının arka planını anlattı.
CIA’da uzun yıllar görev yapan ve Türkiye’de özellikle “ılımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” tartışmalarıyla anılan Graham Fuller’in ölümü sonrası ismi yeniden gündeme geldi. Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye kamuoyuna ilk nasıl tanıtıldığını ve ortaya attığı tezlerin yıllar içinde nasıl tartışma yarattığını aktardı.
Fethi Yılmaz, Fuller’in Türkiye’de bilinen bir isim haline geliş sürecini anlatarak şunları söyledi:

Graham Fuller Türkiye’de çok bilinen bir isimdi ama 29 Ocak’ta Kanada’da sessiz sedasız 89 yaşında öldü. Eski CIA Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısıydı. Ortadoğu ve Güney Asya’da görev yaptı. ‘Ilımlı İslam’ ve ‘Yeni Türkiye’ ifadelerini kullanan isimlerden biriydi.

Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi? 26 Şubat 1990’da Cumhuriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Ufuk Güldemir’in kendisiyle yaptığı röportajla. O röportajda Atatürk’ün düşüncelerinin çağı için güçlü olduğunu ama Türkiye’nin ulusal kimliğini, yörüngesini ve İslam’ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.

'Fuller, Türkiye'nin Ortadoğu’ya yöneldikçe bağımsız olacağını savundu'

“Ilımlı İslam” ve “Yeni Türkiye” kavramlarının 2000’li yıllarda yoğun biçimde tartışıldığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:
Fuller 2000’li yılların başında Kemalizm’in değişmez bir değerler paketi olarak varlığını sürdürmesinin Türkiye’nin demokratik değişimini engellediğini yazdı. ‘Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ kitabında Türkiye’nin Batı’ya yöneldikçe bağımlı, Ortadoğu’ya yöneldikçe bağımsız olacağını savundu.
Fuller’in Atatürk ve Kemalizm’e yönelik eleştirilerine de değinen Yılmaz, şunları söyledi:
Harf devriminin ulusal hafızanın kaybına yol açtığını, halifeliğin kaldırılmasının İslam dünyasıyla ilişkilere darbe vurduğunu, Kemalist eğitimden kurtulmak gerektiğini ifade etti. Bu söylemler sadece Fuller’a ait değil, Batı’da Türkiye’ye biçilen rol çerçevesinde ortaya konulan bir düşünce sistematiğinin parçasıydı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала