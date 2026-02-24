CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi?

Graham Fuller Türkiye’de çok bilinen bir isimdi ama 29 Ocak’ta Kanada’da sessiz sedasız 89 yaşında öldü. Eski CIA Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısıydı. Ortadoğu ve Güney Asya’da görev yaptı. ‘Ilımlı İslam’ ve ‘Yeni Türkiye’ ifadelerini kullanan isimlerden biriydi.

Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi? 26 Şubat 1990’da Cumhuriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Ufuk Güldemir’in kendisiyle yaptığı röportajla. O röportajda Atatürk’ün düşüncelerinin çağı için güçlü olduğunu ama Türkiye’nin ulusal kimliğini, yörüngesini ve İslam’ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.