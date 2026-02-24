Türkiye
Kilometrelerce süren yolculuk: Şiro Çayı eriyen kar sularını Fırat’a taşıyor
Kilometrelerce süren yolculuk: Şiro Çayı eriyen kar sularını Fırat’a taşıyor
Malatya sınırları içinde yer alan Şiro Çayı, çevredeki yüksek dağlarda eriyen kar sularını toplayarak yaklaşık 30 kilometrelik bir güzergah boyunca ilerliyor... 24.02.2026
Kilometrelerce süren yolculuk: Şiro Çayı eriyen kar sularını Fırat’a taşıyor

11:55 24.02.2026
Malatya sınırları içinde yer alan Şiro Çayı, çevredeki yüksek dağlarda eriyen kar sularını toplayarak yaklaşık 30 kilometrelik bir güzergah boyunca ilerliyor ve sonunda Fırat Nehri’ne ulaşıyor.
Yüksek rakımlardaki karların erimesiyle yamaçlarda oluşan su izleri ve çay yatağındaki kumlarda meydana gelen doğal desenler, bölgede dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.

Kar sularının yamaçlardan aşağı süzülmesiyle oluşan ince su yolları, toprak ve kayalık yüzeylerde dikkat çekici izler bırakıyor. Çay yatağında biriken kum ve mil tabakalarında ise akışın yönüne göre şekillenen doğal desenler ortaya çıkıyor.

İlkbahar aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kar erimelerinin hızlanması, çayın debisinde belirgin yükselişe neden oluyor.

Şiro Çayı’nın döküldüğü Fırat Nehri, Türkiye’nin en uzun akarsularından biri olarak Doğu Anadolu’dan doğup Güneydoğu Anadolu üzerinden Irak ve Suriye’ye uzanıyor

