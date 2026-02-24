Kilometrelerce süren yolculuk: Şiro Çayı eriyen kar sularını Fırat’a taşıyor

© AA / Bayram Ayhan

Kar sularının yamaçlardan aşağı süzülmesiyle oluşan ince su yolları, toprak ve kayalık yüzeylerde dikkat çekici izler bırakıyor. Çay yatağında biriken kum ve mil tabakalarında ise akışın yönüne göre şekillenen doğal desenler ortaya çıkıyor.