Yazar Orkun Galolar: İstanbul insanı filozof yapıyor

Yazar Orkun Galolar, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

‘Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım’ adlı kitabın yazarı Orkun Galolar, kitapla olan ilişkisinin ortaokul ve lise yıllarında başladığını söyledi. Üniversite seçiminde de kitaplara ilgisinin etkili olduğunu belirten Galolar, “İnsan sadece kendi hikayesinden yola çıkmıyor. Gözlemlediği insan hikayelerine de bakıyor” dedi. Mesleğe sahadan başlayan Galolar, matbaadan kitap depolarına kadar kitaba dair çok çeşitli alanlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde köşe yazarlığı yaptı. Galolar, uzun yıllardır Sabitfikir dergisinde yazmaya devam ediyor.‘Kitaptaki her paragraf bir şarkıyı çağrıştırıyor’Ankara Kitap Fuarı’ndan dönerken bu hikayeyi kafasında yazdığını söyleyen ve İstanbul’un insanı filozof yaptığının altını çizen Orkun Galolar, müzik dinlemesinde yazarlığının büyük etkisi olduğunu anlattı. Ruh durumuna göre her türlü müziği dinlediğini belirten yazar, “Bir sürü insan vermediği tepkilerden dolayı tamamlanamamış hissediyor. Kitap da hayattan ilham alarak kendisini devam ettiriyor” dedi. Kitap, psikolojik derinliğe sahipken aynı zamanda edebi metinlerden oluşuyor. Galolar, hayatın ritminin kitabın içerisinde olduğunu söylüyor. Galolar’a göre kitapta bulunan her paragraf, bir şarkıyı çağrıştırıyor. “Artık okuma alışkanlıklarımız değişti. Artık etrafta uzun yazılar yazanlar eleştiriliyor.” diyen Galolar, sözlerini dinleyicilere kitap okuma çağrısı yaparak noktaladı.

