Türk turizmine yapay zeka desteği geliyor

“Hizmet sektöründeki misafirle kurulan tüm iletişimi yapay zekaya devreden bir platformuz. Örneğin bir otelle ilgili tüm bilgileri alıyoruz, bunu bir yapay zeka modeline eğittikten sonra devrediyoruz. Müşterilere yapay zeka cevap veriyor. Hem telefonla konuşurken hem yazışabiliyor. Yani rezervasyon yaptırırken aynı zamanda fotoğrafları da size iletebiliyor. Konaklama öncesi, konaklama sırası ve konaklama sonrası diye üç farklı seçeneğimiz var. hem yazılı hem sesli şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Arka tarafta büyük bir dil modeli desteğiyle çalıştığı için sohbet edebiliyorsunuz. Otelin denize uzaklığından tutun havuza yakın odaları talep etmek kadar iletişim kurabiliyorsunuz. Sorduğunuz sorularda siz leb demeden leblebiyi anlayabilecek noktada. Çeşitli dillerde hizmet veriyoruz. Ortada dil bariyeri diye bir sorun da yok. Bu noktada personel bulmanın zorluğu da ortadan kalkmış oluyor. Oteller müşteriye birebir en iyi desteği vermek için yarışıyorlar. Gerçek personelle çalışıldığında ortaya çıkan çeşitli sorunlar yapay zeka sayesinde kaldırılıyor”