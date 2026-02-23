Mücahit Saraçlı: Kuver işletmenin misafire yaptığı ikramdır

Böyle bir ücret talebinde bulunamayacaklar. Eğer bulunurlarsa kanuna ve yasaya karşı gelmiş olurlar. Bu konuda idari soruşturma başlatılır ve idari para cezalarıyla gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Kuver dediğiniz şey aslında işletmenin misafire yaptığı ikramdır. Bu bizim örf ve adetlerimizde vardır. Ama bunu sonradan yüzdeye dayalı bir ücrete dönüştürmek kabul edilebilir değil. Servis ücreti adı altında da yüzde on, yüzde yirmi hatta yüzde otuzlara varan rakamlar talep ediliyor. Böyle bir talepte bulunmaya hakları yok.