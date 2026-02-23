https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/mucahit-saracli-kuver-isletmenin-misafire-yaptigi-ikramdir-1103722667.html
Mücahit Saraçlı: Kuver işletmenin misafire yaptığı ikramdır
Mücahit Saraçlı: Kuver işletmenin misafire yaptığı ikramdır
23.02.2026
Restoranlarda adisyona eklenen "küver" ve "servis ücreti" uygulamasına karşı Ticaret Bakanlığı genelgesi yürürlüğe girdi. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, bu tür ücretlerin talep edilemeyeceğini ve tüketicilerin şikâyet hakkını kullanması gerektiğini söyledi.
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
Restoranlarda adisyona eklenen “küver” ve “servis ücreti” uygulamasına karşı Ticaret Bakanlığı genelgesi yürürlüğe girdi.
TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, bu tür ücretlerin talep edilemeyeceğini ve tüketicilerin şikâyet hakkını kullanması gerektiğini söyledi.
Saraçlı, uygulamanın hukuki boyutuna ilişkin şunları söyledi:
Böyle bir ücret talebinde bulunamayacaklar. Eğer bulunurlarsa kanuna ve yasaya karşı gelmiş olurlar. Bu konuda idari soruşturma başlatılır ve idari para cezalarıyla gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Kuver dediğiniz şey aslında işletmenin misafire yaptığı ikramdır. Bu bizim örf ve adetlerimizde vardır. Ama bunu sonradan yüzdeye dayalı bir ücrete dönüştürmek kabul edilebilir değil. Servis ücreti adı altında da yüzde on, yüzde yirmi hatta yüzde otuzlara varan rakamlar talep ediliyor. Böyle bir talepte bulunmaya hakları yok.
'Bahşiş zorunlu tutulamaz'
Bahşişin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Saraçlı, şunları söyledi:
Bahşiş tamamen memnuniyet sonucunda, kişinin kendi isteğiyle verdiği bir tutardır. Yüzdeye bağlanamaz, zorunlu tutulamaz. Yüzdeye dayalı olarak alınan kuver ya da servis ücreti haksız fiildir ve haksız kazanç anlamına gelir. Bakanlık gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor ve denetçiler fazla mesaiyle çalışıyor. Ancak bu noktada bilinçli tüketici olmak çok önemli. Böyle bir uygulamayla karşılaşıldığında sineye çekmeyelim. Resmî Gazete ’de yayımlanmış bir genelgeyi delmeye çalışanlara karşı şikâyet hakkımızı kullanalım. Bu aynı zamanda vatandaşlık görevimizdir.