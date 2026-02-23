Türkiye
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Meksika’da kırmızı alarm
Meksika’da kırmızı alarm
Meksika’nın en büyük suç örgütlerinden birinin lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera, ABD destekli operasyonla öldürüldü. Operasyonun ardından birçok... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında kartel lideri olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes’in, “El Mencho” lakabıyla tanınan isminin öldürülmesini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çağatay, operasyonun kapsamına dikkat çekerek şunları söyledi:
Meksika'da kırmızı alarm

Meksika’nın en büyük suç örgütlerinden birinin lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera, ABD destekli operasyonla öldürüldü. Operasyonun ardından birçok kentte çatışmalar çıktı, araçlar ateşe verildi ve bazı bölgelerde sıkı güvenlik önlemleri devreye alındı.
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında kartel lideri olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes’in, “El Mencho” lakabıyla tanınan isminin öldürülmesini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Çağatay, operasyonun kapsamına dikkat çekerek şunları söyledi:

Meksika’da kan gövdeyi götürüyor. Meksika’nın en büyük uyuşturucu baronlarından birinin lideri El Mencho, Meksika polisi ile Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu polisinin ortak operasyonuyla öldürüldü. Literatürdeki adı Don Nemesio. Meksika’nın en büyük kartellerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin lideriydi. El Mencho öldürülünce kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na saldırı gerçekleştirildi. Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde devam ediyor. Taraftarları şu anda Meksika ordusuyla çarpışıyor.

Meksika’da kırmızı alarm uygulanmış durumda, bazı kentlerde yarı sıkıyönetim var. Don Nemesio’nun başına Amerika Birleşik Devletleri 15 milyon dolar ödül koymuştu. Buna rağmen yakalanamamıştı. Roket güdümlü el bombasıyla Meksika ordusuna ait bir helikopteri düşürdüler, 9 askeri öldürdüler. Ordunun helikopterini düşürebilecek kapasitede bir yapıdan söz ediyoruz. Dünkü olaylarda şu ana kadar ölenlerin sayısı 40 civarında. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapılan bir operasyon bu. Henüz Meksika resmi olarak yardım istemedi ama olaylar yaygınlaşırsa bu ateşi birlikte söndürmeye çalışabilirler.

