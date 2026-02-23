Meksika’da kartel savaşları: Kartel militanları Ukrayna’ya eğitim almaya gönderiliyor

“Peki bu örgütler nasıl güçlendi? Eskiden uyuşturucu trafiğini kontrol etme amacı taşıyan bu örgütler artık neredeyse düzenli ordu pozisyonuna geçtikleri yönünde bir izlenim de yaratıyor. Jalisco kartelinin tam anlamıyla bir küresel güç haline geldiği de raporlarda yer alıyor. Bu kişi gezegendeki en güçlü suçlu olarak tanımlanıyordu. Suç örgütleri sıradan çetelerken o dönemden sonra devlet ve orduyla çatışan güçler haline geldiler. Peki bu silahları ve bu kadar gücü nereden buluyorlardı? Ağırlıklı olarak Amerikan ordusu için üretilen silahları kullanıyorlardı. Bazı şeylere göz yumulduğu ortada. Amerika’da toplam 75 bin silah satış noktası var. Bu, milyonlarca silah anlamına geliyor. Bu sayı tam anlamıyla Güney’e bir tedarik zinciri oluşturuyor. Newlinesinstitute’de yayınlanan bir yazıya göre Meksika’daki kartellerin militanları Ukrayna’dan devşiriliyor ve eğitimleri orada yapılıyor. Bu kartel militanları özellikle Ukrayna’ya gönderilerek insansız hava araçlarının saldırı amaçlı kullanımı konusunda eğitim alıyor. Sonrasında Meksika’ya dönerek güvenlik güçlerine karşı bunu kullanıyorlar. Biz de Türkiye’de çeteleri tartışıyoruz. Riskin farkında mıyız? Eğer bunun önü şimdiden alınmazsa yoksul gençlerin çetelerin eline düşme olasılığı artıyor”