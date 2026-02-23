Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/meksikada-kartel-savaslari-kartel-militanlari-ukraynaya-egitim-almaya-gonderiliyor-1103718511.html
Meksika’da kartel savaşları: Kartel militanları Ukrayna’ya eğitim almaya gönderiliyor
Meksika’da kartel savaşları: Kartel militanları Ukrayna’ya eğitim almaya gönderiliyor
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Meksika'daki kartel savaşları oldu. 23.02.2026
Dünyanın en büyük uyuşturucu karteli liderlerinden biri olarak bilinen "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Meksika ordusunun operasyonunda öldürüldüğü bildirildi. 'El Mencho'nun ABD destekli bir operasyonda öldürülmesi sonrası ülkedeki birçok kentten şiddet olayları yaşandı.Meksika’daki kartellerin nasıl güçlendiğini Yeri ve Zamanı programında anlatan gazeteci Güçlü Özgan, kartel militanlarının eğitim almak için Ukrayna’ya gönderildiğini anlattı.Özgan, şöyle konuştu:‘Ukrayna’da insansız hava aracı eğitimi alıyorlar’
Meksika'da kartel savaşları: Kartel militanları Ukrayna'ya eğitim almaya gönderiliyor

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Meksika’daki kartel savaşları oldu.
Dünyanın en büyük uyuşturucu karteli liderlerinden biri olarak bilinen "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Meksika ordusunun operasyonunda öldürüldüğü bildirildi. 'El Mencho'nun ABD destekli bir operasyonda öldürülmesi sonrası ülkedeki birçok kentten şiddet olayları yaşandı.
Meksika’daki kartellerin nasıl güçlendiğini Yeri ve Zamanı programında anlatan gazeteci Güçlü Özgan, kartel militanlarının eğitim almak için Ukrayna’ya gönderildiğini anlattı.
Özgan, şöyle konuştu:
“Meksika’dan iç savaşı çağrıştıran çatışma görüntüleri geriyor. Meksika’da önce büyük bir operasyon haberi geldi, sonra Jalisco karteli lideri El Mencho’nun ölüm haberi geldi. Ölüm haberinden hemen sonra kartel ülkenin pekçok noktasında saldırılara başladı. Havaalanları ve otellerde büyük bir panik havası var. Kent içerisinde bir kırmızı alarm ilan edildi. Hem devlet yetkilileri hem de kartel üyeleri sokağa çıkmayın diyor. Amerika’dan Meksika Güvenlik Güçleri’ne istihbarat desteği sağlandığı açıklaması da geldi. Meksika’da 200’ün üzerinde gazeteci bu kartellerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.”

‘Ukrayna’da insansız hava aracı eğitimi alıyorlar’

“Peki bu örgütler nasıl güçlendi? Eskiden uyuşturucu trafiğini kontrol etme amacı taşıyan bu örgütler artık neredeyse düzenli ordu pozisyonuna geçtikleri yönünde bir izlenim de yaratıyor. Jalisco kartelinin tam anlamıyla bir küresel güç haline geldiği de raporlarda yer alıyor. Bu kişi gezegendeki en güçlü suçlu olarak tanımlanıyordu. Suç örgütleri sıradan çetelerken o dönemden sonra devlet ve orduyla çatışan güçler haline geldiler. Peki bu silahları ve bu kadar gücü nereden buluyorlardı? Ağırlıklı olarak Amerikan ordusu için üretilen silahları kullanıyorlardı. Bazı şeylere göz yumulduğu ortada. Amerika’da toplam 75 bin silah satış noktası var. Bu, milyonlarca silah anlamına geliyor. Bu sayı tam anlamıyla Güney’e bir tedarik zinciri oluşturuyor. Newlinesinstitute’de yayınlanan bir yazıya göre Meksika’daki kartellerin militanları Ukrayna’dan devşiriliyor ve eğitimleri orada yapılıyor. Bu kartel militanları özellikle Ukrayna’ya gönderilerek insansız hava araçlarının saldırı amaçlı kullanımı konusunda eğitim alıyor. Sonrasında Meksika’ya dönerek güvenlik güçlerine karşı bunu kullanıyorlar. Biz de Türkiye’de çeteleri tartışıyoruz. Riskin farkında mıyız? Eğer bunun önü şimdiden alınmazsa yoksul gençlerin çetelerin eline düşme olasılığı artıyor”
