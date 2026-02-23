Ceyhun Bozkurt: Ankara; Sincar, Mahmur ve Kandil'in de terörden arınmasını istiyor

Terörsüz Türkiye hedefi devam ediyor ama aynı zamanda terörsüz Türkiye ile bağlantılı. Şimdi biz terörü kendi içimizde diyelim ki bitirdik ama Irak'ta ama Suriye'de ama İran'da varlığını sürdürdüğü sürece bataklığın olduğu sürece bu sineklerin er ya da geç tekrardan Türkiye sınırları içine girmesi kesin. O yüzden Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge hedefini de ortaya koydu. Samimi bir şekilde Suriye'ye, samimi bir şekilde Irak'a ve samimi bir şekilde İran'a gereken mesajları verdi terörle mücadelede. Çünkü dönem dönem ikili ilişkilerden kaynaklı sorunlar dolayısıyla maalesef ülkelerin PKK'ya yönelik destekleri söz konusu oluyor. Şimdi ortak bir mücadele gerekiyor. Burada Irak biraz daha öne çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 9 Şubat'ta bir açıklama yaptı bir televizyon programında. Açık açık şunu söyledi yani örgütün Suriye ayağından sonra Irak ayağının da ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Son derece haklı. Şimdi Irak'ta Sincar, Irak'ta Mahmur, Irak'ta Kandil. Üç tane bölgede terör varlığı sürüyor. Sincar ‘ın stratejik önemi var tabii ki. Tam Suriye-Irak sınırında, Suriye-Irak militan geçişkenliğinde çok stratejik bir nokta. Musul'a bağlı bir bölge ve etrafının dağlık olması orasını tutan güç açısından, güvenlik açısından son derece stratejik avantajlar sağlıyor kendisine. Önemli avantajlar sağlıyor. Ticarette de önemli. Türkiye'ye işte Nüsaybin’e 90 kilometre, Silopi'ye 100 kilometre mesafede bir bölge ve yani Suriye-Irak geçişkenliği derken sadece Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinden bahsetmiyoruz. Bağdat'la Şam arasında işleyen yolun deyim yerinde ise kavşak noktalarından biri. Şimdi PKK burayı tutuyor. Bağdat da orada etkisiz, bölgesel yönetim de orada etkisiz. Burada Türkiye şunu söylüyor diyor ki terörden arınsın buralar. Az önce saydığım üç nokta içinde geçerli. Sincar, Mahmur, Kandil. Terörden arınsın buralar. Irak'ın kendi bağımsız yönetimi çerçevesinde ya Bağdat ya da bölgesel yönetimin kontrolünde olsun. Şimdi Musul'a bağlı. Musul merkezi yönetime ait. Türkiye diyor ki iki seçenek var. Ya biz sizi destekleyelim siz yapın veya eğer onaylanırsa biz de yapalım. Biz de katılalım. Bir operasyonla burada PKK varlığını ortadan kaldıralım. Ya da o bölgeyi kuşatalım. PKK'nın çıkmasının önünü açalım. PKK'ya başka seçenek bırakmayalım. PKK çıksın nereye gitsin? Mahmur'a gitsin veya Kandil'e gitsin. Şimdi adım adım ilerliyoruz. Şimdi Sincar'da böyle bir durum var. İkincisi Mahmur Kampı. 90'larda PKK'nın bir grubu oraya götürüp meseleyi uluslararasılaştırarak Türkiye'ye müdahale gerekçesi yapma amacıyla. İşte bakın burada insani problem var, burada Kürtlere yönelik bir şey var, soykırım var, cart var, katliam var falan filan. Yalan oluşturmak için, zemin oluşturmak için bir grubu götürerek orada bir Mahmur Kampı oluşturuldu. Birleşmiş Milletler kontrolüne geçti. Ama Birleşmiş Milletler'in hiçbir etkisi yok. Orada PKK deyim yerine ise bir kuluçka oluşturdu. Şimdi Türkiye bunun da ortadan kaldırılmasını istiyor ve Türkiye en sonunda da haklı olarak en baş bataklık Kandil'in de artık yavaş yavaş zaten bu silah bırakma örgütü fesih süreci, silah bırakma falan bağlantılı olarak ortadan kalkacağı bir süreç başladı ama Türkiye bu işi de garanti altına almak istiyor ve Irak'a diyor ki buraları kontrol altına aldı. Şimdi bu yüzden Sayın Hakan Fidan haklı olarak dedi ki Suriye ayağından sonra Irak ayağı var dedi.