BM Genel Sekreteri Guterres’ten dünyaya: Küresel askeri harcamalar tüm yardımların 13 katı

BM Genel Sekreteri Guterres’ten dünyaya: Küresel askeri harcamalar tüm yardımların 13 katı

23.02.2026

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Silahsızlanma Konferansı'nın açılış programında konuştu.Bir kaos ve değişim döneminden geçtiklerini söyleyen Guterres, "Uluslararası hukukun temel ilkeleri pervasızca ihlal ediliyor. Yaklaşık 80 yıldır güvenlik ilişkilerini tanımlayan uluslararası düzen hızla değişiyor" dedi.Guterres, birçok bölgede pervasızca güç kullanımının güvensizliği körüklediğini, bunun da yeni silahlanma yarışlarına zemin hazırladığını dile getirdi."BM, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2.7 trilyon dolara yükseldiğini tespit etti." diyen Guterres, bunun, tüm kalkınma yardımlarının 13 katı ve Afrika'nın tüm gayrisafi milli hasılasına eşdeğer olduğunu kaydetti.Rusya ve ABD’nin taahhütlerini takdir ettiGuterres, bir süre önce, son ikili stratejik silah kontrol anlaşmasının sona ermesine tanık olduklarını aktararak, Rusya ve ABD'nin bağlayıcı silah kontrol anlaşmalarının devamına yönelik taahhütlerini takdir etti.Nükleer silah kontrolünün değerinin kanıtlanmış olduğuna işaret eden Guterres, bunun felaketleri önlediğini, istikrarlı ilişkiler kurduğunu ve silahlanma yarışını durdurduğunu söyledi.‘Dünyanın buna ihtiyacı var’Guterres, "İleriye dönük olarak yenilenmiş bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmamız gerekiyor. Bu, uluslararası durumun ciddi bir analizine, işbirliğinin faydalarının ve tırmanma risklerinin anlaşılmasına dayanmalı. Bu konferans, herkes için güvenli bir gelecek inşa etmede hayati rol oynama potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.Dünyanın, bu konferansın ilerleme kaydetmesine ihtiyaç duyduğunun ifade eden Guterres, nükleer silahlanma yarışının durdurulması, nükleer savaşın ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesinin, konferansın öncelikleri ve acil zorunluluğu olmaya devam ettiğini vurguladı.Guterres, "(Konferansın hedefi) Nihayetinde nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Zorlu tartışmalardan kaçınmamanızı rica ediyorum. Gündeminizi ilerletmek için her türlü katılım fırsatını kullanın. Ortaya çıkan zorluklar konusunda yeni anlayışlar geliştirin. Anlaşmaya yönelik teknik engelleri kaldırmak için pratik adımlar atın" diye konuştu.

