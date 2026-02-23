https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bm-genel-sekreteri-guterresten-dunyaya-kuresel-askeri-harcamalar-tum-yardimlarin-13-kati-1103736817.html
BM Genel Sekreteri Guterres’ten dünyaya: Küresel askeri harcamalar tüm yardımların 13 katı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten dünyaya: Küresel askeri harcamalar tüm yardımların 13 katı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2.7 trilyon dolara yükseldiğini tespit ettiğini... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T19:10+0300
2026-02-23T19:10+0300
2026-02-23T19:10+0300
dünya
guterres
rusya
abd
bm genel sekreteri
abd
bm cenevre ofisi
silahsızlanma konferansı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103736660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6dccb7791bd13b6673e9661e52755f3.jpg
Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Silahsızlanma Konferansı'nın açılış programında konuştu.Bir kaos ve değişim döneminden geçtiklerini söyleyen Guterres, "Uluslararası hukukun temel ilkeleri pervasızca ihlal ediliyor. Yaklaşık 80 yıldır güvenlik ilişkilerini tanımlayan uluslararası düzen hızla değişiyor" dedi.Guterres, birçok bölgede pervasızca güç kullanımının güvensizliği körüklediğini, bunun da yeni silahlanma yarışlarına zemin hazırladığını dile getirdi."BM, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2.7 trilyon dolara yükseldiğini tespit etti." diyen Guterres, bunun, tüm kalkınma yardımlarının 13 katı ve Afrika'nın tüm gayrisafi milli hasılasına eşdeğer olduğunu kaydetti.Rusya ve ABD’nin taahhütlerini takdir ettiGuterres, bir süre önce, son ikili stratejik silah kontrol anlaşmasının sona ermesine tanık olduklarını aktararak, Rusya ve ABD'nin bağlayıcı silah kontrol anlaşmalarının devamına yönelik taahhütlerini takdir etti.Nükleer silah kontrolünün değerinin kanıtlanmış olduğuna işaret eden Guterres, bunun felaketleri önlediğini, istikrarlı ilişkiler kurduğunu ve silahlanma yarışını durdurduğunu söyledi.‘Dünyanın buna ihtiyacı var’Guterres, "İleriye dönük olarak yenilenmiş bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmamız gerekiyor. Bu, uluslararası durumun ciddi bir analizine, işbirliğinin faydalarının ve tırmanma risklerinin anlaşılmasına dayanmalı. Bu konferans, herkes için güvenli bir gelecek inşa etmede hayati rol oynama potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.Dünyanın, bu konferansın ilerleme kaydetmesine ihtiyaç duyduğunun ifade eden Guterres, nükleer silahlanma yarışının durdurulması, nükleer savaşın ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesinin, konferansın öncelikleri ve acil zorunluluğu olmaya devam ettiğini vurguladı.Guterres, "(Konferansın hedefi) Nihayetinde nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Zorlu tartışmalardan kaçınmamanızı rica ediyorum. Gündeminizi ilerletmek için her türlü katılım fırsatını kullanın. Ortaya çıkan zorluklar konusunda yeni anlayışlar geliştirin. Anlaşmaya yönelik teknik engelleri kaldırmak için pratik adımlar atın" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/meksikadan-el-mencho-aciklamasi-yeri-sevgilisini-ziyareti-sonrasi-tespit-edildi-1103731357.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103736660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3df73631e4dac44c6b4256a1cee22e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
guterres, rusya, abd, bm genel sekreteri, abd, bm cenevre ofisi, silahsızlanma konferansı
guterres, rusya, abd, bm genel sekreteri, abd, bm cenevre ofisi, silahsızlanma konferansı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten dünyaya: Küresel askeri harcamalar tüm yardımların 13 katı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2.7 trilyon dolara yükseldiğini tespit ettiğini bildirdi. Guterres, bunun, tüm kalkınma yardımlarının 13 katı ve Afrika'nın tüm gayrisafi milli hasılasına eşdeğer olduğunu belirtti.
Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Silahsızlanma Konferansı'nın açılış programında konuştu.
Bir kaos ve değişim döneminden geçtiklerini söyleyen Guterres, "Uluslararası hukukun temel ilkeleri pervasızca ihlal ediliyor. Yaklaşık 80 yıldır güvenlik ilişkilerini tanımlayan uluslararası düzen hızla değişiyor" dedi.
Guterres, birçok bölgede pervasızca güç kullanımının güvensizliği körüklediğini, bunun da yeni silahlanma yarışlarına zemin hazırladığını dile getirdi.
"BM, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2.7 trilyon dolara yükseldiğini tespit etti." diyen Guterres, bunun, tüm kalkınma yardımlarının 13 katı ve Afrika'nın tüm gayrisafi milli hasılasına eşdeğer olduğunu kaydetti.
Rusya ve ABD’nin taahhütlerini takdir etti
Guterres, bir süre önce, son ikili stratejik silah kontrol anlaşmasının sona ermesine tanık olduklarını aktararak, Rusya ve ABD'nin bağlayıcı silah kontrol anlaşmalarının devamına yönelik taahhütlerini takdir etti.
Nükleer silah kontrolünün değerinin kanıtlanmış olduğuna işaret eden Guterres, bunun felaketleri önlediğini, istikrarlı ilişkiler kurduğunu ve silahlanma yarışını durdurduğunu söyledi.
‘Dünyanın buna ihtiyacı var’
Guterres, "İleriye dönük olarak yenilenmiş bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmamız gerekiyor. Bu, uluslararası durumun ciddi bir analizine, işbirliğinin faydalarının ve tırmanma risklerinin anlaşılmasına dayanmalı. Bu konferans, herkes için güvenli bir gelecek inşa etmede hayati rol oynama potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.
Dünyanın, bu konferansın ilerleme kaydetmesine ihtiyaç duyduğunun ifade eden Guterres, nükleer silahlanma yarışının durdurulması, nükleer savaşın ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesinin, konferansın öncelikleri ve acil zorunluluğu olmaya devam ettiğini vurguladı.
Guterres, "(Konferansın hedefi) Nihayetinde nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Zorlu tartışmalardan kaçınmamanızı rica ediyorum. Gündeminizi ilerletmek için her türlü katılım fırsatını kullanın. Ortaya çıkan zorluklar konusunda yeni anlayışlar geliştirin. Anlaşmaya yönelik teknik engelleri kaldırmak için pratik adımlar atın" diye konuştu.