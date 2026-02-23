Bir üreticinin 'ata tohumu' mücadelesi: Yetiştirmek ve satmak yasak mı?

Ata tohumu bu ülke de yasak mı sorusu aslında çok yönde cevaplanması gereken bir soru. Ata tohumu üretilmesi ya da dağıtılması doğrudan yasak değil. Çiftçimizin sertifikasız tohumlarda üretim yapması yasak. Haliyle de ata tohumları zaten bildiğimiz kendi atalarından gelmiş, genetiği değiştirilmemiş tohumlar. Bunlar zaten bir sertifikasyon sürecine tabi olmayan tohumlar. Hal böyle olunca dolaylı yoldan aslında yasaklanmış oluyor. Ata tohumlarını ekebilirsiniz. Mesela normal, hobi olarak kendi bahçelerinizde ekebilirsiniz. Ama ticari olarak kullanamazsınız. Çünkü sertifikasyona tabi tutulması gerektiği bir kanun var. Kendi bahçem var, kendim üretim yapıyorum, ata tohumu kullanabilir miyim burada? Tabi kullanabilirsiniz. Ama bunu satamam. Satamazsınız, yani ticari olarak ekimini de yapamazsınız. Ürettiğim şeyi de satamam, oradaki elde ettiğim atatoğumunu da parayla birisine veremem. Evet, veremezsiniz. Çünkü burada kanun şunu söylüyor, çiftçiyi bir standartı etmek, birimliliği standart altına almak gibi kriterler ön plana atılıyor. Bunlar üzerinden de ata tohumu dolaylı yollardan tabi engellenmiş oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, benim mesaj kutumda şu an 1 milyon tane mesaj fazlası var. Yani şimdi ben sizden tohum istesem, atatoğumu, bunun için ne ödemem gerekiyor? Evet, şu anda 270 TL, mesela 13 çeşit ata tohumu paketleniyor ve kargo ücreti ödeniyor ve vergisi ödeniyor. Çünkü bizimle çok uğraştıkları için kargo ön ödemesine, yani bu 3 yıl geçtikten sonra, son 1 yıldır kargo ön ödemesine geçtikten sonra işte bizi şikayet ediyorlar. Ata tohumuyla ilgilenen, ata tohumu yaygınlaştırmaya çalışan birisi neden bu kadar tepki görür? Siz söyleyin Mustafa Bey. Yani şunun için görür, mesela bizim pancarımız varken pancarı kötüleyip, şekeri fabrikalarını kapatıp kargile, nişasta bazlı şekere ve tatlandırıcılığa verilirse, onlar da ellerindeki gücüyle pancarı kötülemeye çalışır. Bir tek onu çıkarabildim şimdi. Karşınızda milyarlarca dolarlık şirketler var. Bu sektörden milyarlarca dolar dönüyor. Tohum sektörü, bu zehir sektörü, tarım ilaçları deniliyor. Ben bunlara tarım zehri diyorum. Yani bunlar meydanı boş bırakabileceklerini ya da ne kadar türolü satın alabileceklerini tahmin edebilirsiniz. Ama bakın tekrar söylüyorum, burada hiç hakkını yemeyelim. Benim dostlarım, bu işe gönül veren insanlar, bir kişi yorum yapsa altına 99 kişi cevabını veriyor zaten. Çünkü bizim farkındalığımızı bugün görmüyorlar. Bizim neler çektiğimizi ben belgeleriyle bugüne kadar paylaştım. Biz bir yola girdik ve evet ben eskisi gibi bunu sadece karşı ödemeli gönderebilecek artık finansal duruma sahip değilim. Değilim diye de bu idealimden vazgeçecek değilim. Siz bugün, ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum, biz ekmeğin arasına domates koyardık. O domates bize akşama kadar tok tutardı. Bunu belli bir yaşında hepsi de çok iyi bilir Mustafa Bey. Evet öyleydi. Bugün domates yediğinizde tok durmak gibi şansınız var mı? Hayır. Yok Mustafa Bey, işte besin değeri olmayan bir şeyin siz kilogram miktarını arttırırsanız ne faydası var? Bir balonu istediğiniz kadar şişirin, içi boş, içi hava.