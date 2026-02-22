https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/usta-oyuncu-ali-tutal-hayatini-kaybetti-1103697990.html

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

22.02.2026

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.Ali Tutal hayatını kaybettiTürk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'dan sevenlerine üzen haber geldi. Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.Ali Tutal kimdir?Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Siyasal İşletme mezunu olan sanatçı; oyunculuğun yanı sıra reklamcılık ve dublaj süpervizörlüğü alanlarında da çalıştı.Sanat hayatına 1976 yılında “İzin” filmiyle adım atan Tutal, kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filminde ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol aldı. Anadolu insanını yansıtan otantik karakterleri başarıyla canlandıran usta oyuncu, özellikle bölgesel aksanlara hâkimiyeti ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekti.Geniş kitleler tarafından en çok, uzun yıllar ekranlarda yer alan Geniş Aile dizisindeki Ali Ekber Elagöz karakteriyle tanındı. Bu rolle hafızalara kazınan Tutal, karakter oyunculuğundaki başarısıyla sektörde kendine sağlam bir yer edindi.Ali Tutal hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Ali Tutal’ın yer aldığı bazı önemli yapımlar şunlardır:Güneşi GördümHükümet KadınBereketli Topraklar ÜstündeYasak ElmaGarip Bülbül Neşet ErtaşGuruldayan KalplerKördüğümKomediden drama uzanan geniş bir yelpazede performans sergileyen Tutal, yardımcı rollerde dahi güçlü bir etki bırakmayı başardı.Ali Tutal evli mi, kaç çocuğu var?Ali Tutal’ın özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Usta oyuncu, aile hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih etti.Bu nedenle evlilik durumu ve çocuk sayısına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yer almıyor.Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

