https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/usta-oyuncu-ali-tutal-hayatini-kaybetti-1103697990.html
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T12:14+0300
2026-02-22T12:14+0300
2026-02-22T13:10+0300
türki̇ye
ali tutal
oyuncu
vefat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103058017_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f51651335e79a18e921b651cd0a23de6.jpg
Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.Ali Tutal hayatını kaybettiTürk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'dan sevenlerine üzen haber geldi. Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.Ali Tutal kimdir?Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Siyasal İşletme mezunu olan sanatçı; oyunculuğun yanı sıra reklamcılık ve dublaj süpervizörlüğü alanlarında da çalıştı.Sanat hayatına 1976 yılında “İzin” filmiyle adım atan Tutal, kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filminde ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol aldı. Anadolu insanını yansıtan otantik karakterleri başarıyla canlandıran usta oyuncu, özellikle bölgesel aksanlara hâkimiyeti ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekti.Geniş kitleler tarafından en çok, uzun yıllar ekranlarda yer alan Geniş Aile dizisindeki Ali Ekber Elagöz karakteriyle tanındı. Bu rolle hafızalara kazınan Tutal, karakter oyunculuğundaki başarısıyla sektörde kendine sağlam bir yer edindi.Ali Tutal hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Ali Tutal’ın yer aldığı bazı önemli yapımlar şunlardır:Güneşi GördümHükümet KadınBereketli Topraklar ÜstündeYasak ElmaGarip Bülbül Neşet ErtaşGuruldayan KalplerKördüğümKomediden drama uzanan geniş bir yelpazede performans sergileyen Tutal, yardımcı rollerde dahi güçlü bir etki bırakmayı başardı.Ali Tutal evli mi, kaç çocuğu var?Ali Tutal’ın özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Usta oyuncu, aile hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih etti.Bu nedenle evlilik durumu ve çocuk sayısına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yer almıyor.Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103058017_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6f8d92abadbb59c0719902d1da59c107.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali tutal kimdir, ali tutal öldü müi ali tutal
ali tutal kimdir, ali tutal öldü müi ali tutal
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
12:14 22.02.2026 (güncellendi: 13:10 22.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Ali Tutal hayatını kaybetti
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'dan sevenlerine üzen haber geldi. Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.
“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Siyasal İşletme mezunu olan sanatçı; oyunculuğun yanı sıra reklamcılık ve dublaj süpervizörlüğü alanlarında da çalıştı.
Sanat hayatına 1976 yılında “İzin” filmiyle adım atan Tutal, kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filminde ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol aldı. Anadolu insanını yansıtan otantik karakterleri başarıyla canlandıran usta oyuncu, özellikle bölgesel aksanlara hâkimiyeti ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekti.
Geniş kitleler tarafından en çok, uzun yıllar ekranlarda yer alan Geniş Aile dizisindeki Ali Ekber Elagöz karakteriyle tanındı. Bu rolle hafızalara kazınan Tutal, karakter oyunculuğundaki başarısıyla sektörde kendine sağlam bir yer edindi.
Ali Tutal hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Ali Tutal’ın yer aldığı bazı önemli yapımlar şunlardır:
Bereketli Topraklar Üstünde
Komediden drama uzanan geniş bir yelpazede performans sergileyen Tutal, yardımcı rollerde dahi güçlü bir etki bırakmayı başardı.
Ali Tutal evli mi, kaç çocuğu var?
Ali Tutal’ın özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Usta oyuncu, aile hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih etti.
Bu nedenle evlilik durumu ve çocuk sayısına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yer almıyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.