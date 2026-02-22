Türkiye
TFF'den, Galatasaray'ın açıklaması sonrası tek cümlelik paylaşım: Ayak oyunu vurgusu
TFF'den, Galatasaray'ın açıklaması sonrası tek cümlelik paylaşım: Ayak oyunu vurgusu
Galatasaray'ın dün akşam Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından hakem kararlarına tepki göstererek "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlığıyla... 22.02.2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. TFF'nin paylaşımında "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." ifadelerine yer verildi. TFF'den Galatasaray açıklaması sonrası mesajBu açıklamanın, dün akşam Konyaspor yenilgisinin ardından Galatasaray Kulübü'nden yapılan "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlıklı duyurusuna yanıt olduğu yorumları yapıldı.Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki göstermişti.Sarı-kırmızılı kulübün "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlığıyla yapılan açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denilmişti.VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona ermişti.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
16:41 22.02.2026 (güncellendi: 16:42 22.02.2026)
Galatasaray'ın dün akşam Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından hakem kararlarına tepki göstererek "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlığıyla yaptığı açıklamaya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. TFF'nin paylaşımında "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." ifadelerine yer verildi.

TFF'den Galatasaray açıklaması sonrası mesaj

Bu açıklamanın, dün akşam Konyaspor yenilgisinin ardından Galatasaray Kulübü'nden yapılan "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlıklı duyurusuna yanıt olduğu yorumları yapıldı.
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki göstermişti.Sarı-kırmızılı kulübün "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlığıyla yapılan açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denilmişti.
VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona ermişti.
