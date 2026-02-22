https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/fsb-korgeneral-alekseyeve-yonelik-suikast-girisimi-sorusturmasinda-ingiliz-baglantisi-ortaya-cikti-1103700772.html

FSB: Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişimi soruşturmasında İngiliz bağlantısı ortaya çıktı

FSB: Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişimi soruşturmasında İngiliz bağlantısı ortaya çıktı

22.02.2026

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Korgeneral Vladimir Alekseyev'e düzenlenen suikast girişimi soruşturmasına ilişkin Rus basınına yaptığı açıklamada eylemin Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla gerçekleştirildiğini, ayrıca İngiliz bağlantısının açıkça görüldüğünü belirtti.Bortnikov, suikast girişiminin soruşturulması adına kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, faillerin ve yaptıranların neredeyse tamamının tespit edildiğini ve olayla bağlantılı birkaç kişinin gözaltına alındığını ifade etti.Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişimi6 Ocak Cuma günü, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimi düzenlendiği bildirilmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da bir kişinin Alekseyev'e birkaç el ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını, yaralanan Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.Suikast girişiminin failinin Lyubomir Korba isimli bir Rusya vatandaşı olduğu tespit edilmişti. Korba, saldırının ardından ülkeden kaçmıştı. Dubai’den iade edilen tetikçi Moskova’da tutuklanmıştı.Korba’nın suç ortaklarının, Viktor Vasin ve Zinaida Serebritskaya adlı Rusya vatandaşları olduğu belirlenmişti. Vasin gözaltına alınırken Serebritskaya Ukrayna’ya kaçmayı başarmıştı.

