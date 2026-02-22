https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/debisi-2-metrekupten-212-metrekupe-cikti-tunca-ve-meric-nehirleri-tasti-ikaz-seviyesi-kirmiziya-1103699284.html
Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıkarıldı
Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye... 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T14:15+0300
2026-02-22T14:15+0300
2026-02-22T14:15+0300
türki̇ye
türkiye
meriç
tunca nehri
edirne
devlet su i̇şleri (dsi̇)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103699473_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0de7f7a279ddb2d568faeb798efd7c5a.jpg
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı.Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.Tunca'nın debisi yükseldiYaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.Kırmızı seviye ikazTaşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.Meriç'te risk devam ediyorTunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu ifade eden Altay, "İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/magarada-arastirma-yaparken-5-metre-yukseklikten-dustu-8-saatlik-operasyonla-kurtarildi-1103698964.html
türki̇ye
meriç
tunca nehri
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103699473_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eaa1946aa9ec280a632f84315e583290.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, meriç, tunca nehri, edirne, devlet su i̇şleri (dsi̇)
türkiye, meriç, tunca nehri, edirne, devlet su i̇şleri (dsi̇)
Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıkarıldı
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı.
Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.
Tunca'nın debisi yükseldi
Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.
Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.
Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.
Meriç'te risk devam ediyor
Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.
Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.
Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.
Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.
Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.
Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.
DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu ifade eden Altay, "İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında." dedi.