Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/debisi-2-metrekupten-212-metrekupe-cikti-tunca-ve-meric-nehirleri-tasti-ikaz-seviyesi-kirmiziya-1103699284.html
Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıkarıldı
Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye... 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T14:15+0300
2026-02-22T14:15+0300
türki̇ye
türkiye
meriç
tunca nehri
edirne
devlet su i̇şleri (dsi̇)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103699473_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0de7f7a279ddb2d568faeb798efd7c5a.jpg
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı.Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.Tunca'nın debisi yükseldiYaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.Kırmızı seviye ikazTaşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.Meriç'te risk devam ediyorTunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu ifade eden Altay, "İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/magarada-arastirma-yaparken-5-metre-yukseklikten-dustu-8-saatlik-operasyonla-kurtarildi-1103698964.html
türki̇ye
meriç
tunca nehri
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103699473_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eaa1946aa9ec280a632f84315e583290.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, meriç, tunca nehri, edirne, devlet su i̇şleri (dsi̇)
türkiye, meriç, tunca nehri, edirne, devlet su i̇şleri (dsi̇)

Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıkarıldı

14:15 22.02.2026
© Cihan DemirciDebisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıktı
Debisi 2 metreküpten 212 metreküpe çıktı: Tunca ve Meriç nehirleri taştı, ikaz seviyesi kırmızıya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
© Cihan Demirci
Abone ol
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı.
Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.

Tunca'nın debisi yükseldi

Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.
Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.

Kırmızı seviye ikaz

Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.

Meriç'te risk devam ediyor

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.
Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.
Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.
Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.
Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.
Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.
DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu ifade eden Altay, "İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında." dedi.
Mağarada araştırma yaparken 5 metre yükseklikten düştü: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
TÜRKİYE
Mağarada araştırma yaparken 5 metre yükseklikten düştü: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала