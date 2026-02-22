https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/belirti-vermeden-bulasiyor-olabilir-influenza-d-insanlarda-sessizce-yayiliyor-mu-pandemi-tehdidi-mi-1103700353.html

Belirti vermeden bulaşıyor olabilir: İnfluenza D insanlarda sessizce yayılıyor mu, pandemi tehdidi mi?

Belirti vermeden bulaşıyor olabilir: İnfluenza D insanlarda sessizce yayılıyor mu, pandemi tehdidi mi?

Sputnik Türkiye

ABD’deki The Ohio State University öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, kamuoyunda pek bilinmeyen İnfluenza D virüsünün insanlara fark edilmeden bulaşıyor olabileceğini ortaya koydu.

2026-02-22T14:37+0300

2026-02-22T14:37+0300

2026-02-22T14:37+0300

sağlik

influenza

haberler

ohio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100239309_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e5ea3ad88745540dee9a919bb230c52e.jpg

İnfluenza D ilk kez 2011 yılında tespit edildi ve bugüne kadar çoğunlukla sığır ve domuzlarda görüldü. İnsan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığı düşünülüyordu. Ancak yeni çalışma, virüsün uzun süredir insan popülasyonuna “sessizce” sızıyor olabileceğini öne sürüyor.Farklı araştırma ekiplerinin daha önce yaptığı çevresel örneklemelerde, hastane acil servislerinin havasında ve yoğun bir havalimanındaki aerosol örneklerinde virüsün genetik izlerine rastlandı. Ayrıca çiftlik çalışanlarının burun sürüntülerinde de viral materyal tespit edildi.Araştırmacılara göre asıl endişe verici nokta, bu enfeksiyonların klasik gripte olduğu gibi yüksek ateş, kas ağrısı ya da belirgin solunum semptomlarıyla seyretmemesi. Yani kişiler hasta olduklarını fark etmeden virüsü taşıyıp yayabiliyor olabilir.İnsan akciğer dokusunda hızla çoğalıyorLaboratuvar deneylerinde virüs, insan akciğer hücrelerinde, bağışlanan dokulardan elde edilen hava yolu kültürlerinde ve özel olarak hazırlanmış akciğer dokusu kesitlerinde test edildi. Sonuçlar, İnfluenza D’nin mevsimsel grip virüsleri kadar verimli şekilde çoğalabildiğini gösterdi.Üstelik virüsün, bağışıklık sisteminin erken uyarı mekanizmalarını baskılayabildiği belirlendi. Bu durum, vücudun savunma sisteminin geç devreye girmesine ve virüsün ilk aşamada “radara yakalanmadan” çoğalmasına imkân tanıyor.Araştırmacılar, bu özelliğin potansiyel olarak tespit edilmeden bulaşmayı kolaylaştırabileceğini vurguluyor.Hastane ve havalimanı bulguları dikkat çekiciVirüsün genetik izlerinin hem bir hastanenin acil servisinde hem de yoğun bir havalimanında tespit edilmesi, olası bir yayılım senaryosu açısından dikkat çekici. Uzmanlara göre bu tür alanlar, farklı bölgelerden insanların kapalı ortamlarda bir araya geldiği ve solunum yoluyla bulaşan virüslerin tutunabileceği kritik noktalar.Daha önce yapılan gözetim çalışmalarında, sığır yetiştiricileri ve domuz bakıcılarında İnfluenza D’ye karşı antikorlar saptanmıştı. Bu durum, insanların virüsle temas ettiğini ve muhtemelen enfekte olduğunu gösteriyor.‘Meşru bir pandemi tehdidi’Araştırmacılar, İnfluenza D’nin mevcut haliyle insanlar arasında doğrulanmış yaygın bir bulaş zinciri oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak laboratuvar verileri ve saha bulguları, virüsün insan dokusuna uyum sağlama kapasitesinin sanılandan yüksek olabileceğini gösteriyor.Çalışmada, İnfluenza D’nin artık yalnızca “hayvancılıkta görülen önemsiz bir patojen” değil, “yakından izlenmesi gereken meşru bir pandemi tehdidi” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.Uzmanlara göre özellikle hayvanlarla insanların yakın temas ettiği ortamlarda güçlendirilmiş gözetim sistemleri kurulması, olası genetik değişimlerin erken tespit edilmesi açısından kritik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/200-bin-kisilik-kalp-sagligi-calismasi-diyetin-turu-degil-icerigi-onemli-1103571797.html

ohio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

influenza d, nasıl bulaşıyor, pandemi tehdidi mi?, sessizce yayılıyor, sığır, domuz, belirtiler, haberler, sağlık haberleri