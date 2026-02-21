https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/moskovada-rtdok-kahramanlarimizin-zamani-uluslararasi-belgesel-festivali-basladi-1103691818.html
Moskova'da 'RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı' Uluslararası Belgesel Festivali başladı
2026-02-21T19:07+0300
2026-02-21T19:07+0300
2026-02-21T19:07+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069305495_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_83d64d98ed90fbcf07907caef794793c.jpg
Moskova’da dördüncüsü düzenlenen ‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali, ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde başladı. Etkinlikte, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair ‘gerçekleri dünyaya ulaştırma’ amacıyla hazırlanan 38 belgesel gösterilecek.Açılış töreninde konuşan dünyaca ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, “Eğer vatanseverseniz, bu sizin propagandist olduğunuz anlamına gelmez. Hem vatansever hem de belgeselci olmak gerekir” dedi.Festivalin organizatörleri, etkinliğin amacını, Rusya’nın özel askeri operasyonuna dair ‘gerçeklerin tüm dünyaya ulaştırılması’ olarak tanımlıyor. Programda, aralarında RIA Novosti, RT, Pervıy Kanal, Rossiya 1, NTV, ‘360’ kanalı ve bağımsız belgeselcilerin yapımlarının da bulunduğu, tanınmış Rus ve yabancı yönetmenlere ait 38 film yer alıyor.Bu yıl festival, 13 ülkeden belgeselcilerin katılacağı genişletilmiş bir uluslararası programa da ev sahipliği yapacak. Programda Cezayir, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Ürdün, İran, Lübnan, Libya, Filistin, Suriye, Tunus, Türkiye ve Özbekistan’dan yönetmenler bulunuyor. Organizatörlere göre, festivale 100’den fazla ülkeden 3 bini aşkın başvuru yapıldı. Seçilen filmler festival boyunca izleyicilerle buluşacak.
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069305495_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_4e730aecdd56651a12ac5abfb786690b.jpg
