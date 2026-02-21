Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/moskovada-rtdok-kahramanlarimizin-zamani-uluslararasi-belgesel-festivali-basladi-1103691818.html
Moskova’da ‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali başladı
Moskova’da ‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali başladı
Sputnik Türkiye
‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali, Moskova’daki ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde başladı. Üç gün sürecek festivalde, 13 ülkeden 38... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T19:07+0300
2026-02-21T19:07+0300
dünya
rusya
festival
moskova
özel askeri harekat
emir kusturica
ria novosti
russia today (rt)
pervıy kanal
bangladeş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069305495_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_83d64d98ed90fbcf07907caef794793c.jpg
Moskova’da dördüncüsü düzenlenen ‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali, ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde başladı. Etkinlikte, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair ‘gerçekleri dünyaya ulaştırma’ amacıyla hazırlanan 38 belgesel gösterilecek.Açılış töreninde konuşan dünyaca ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, “Eğer vatanseverseniz, bu sizin propagandist olduğunuz anlamına gelmez. Hem vatansever hem de belgeselci olmak gerekir” dedi.Festivalin organizatörleri, etkinliğin amacını, Rusya’nın özel askeri operasyonuna dair ‘gerçeklerin tüm dünyaya ulaştırılması’ olarak tanımlıyor. Programda, aralarında RIA Novosti, RT, Pervıy Kanal, Rossiya 1, NTV, ‘360’ kanalı ve bağımsız belgeselcilerin yapımlarının da bulunduğu, tanınmış Rus ve yabancı yönetmenlere ait 38 film yer alıyor.Bu yıl festival, 13 ülkeden belgeselcilerin katılacağı genişletilmiş bir uluslararası programa da ev sahipliği yapacak. Programda Cezayir, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Ürdün, İran, Lübnan, Libya, Filistin, Suriye, Tunus, Türkiye ve Özbekistan’dan yönetmenler bulunuyor. Organizatörlere göre, festivale 100’den fazla ülkeden 3 bini aşkın başvuru yapıldı. Seçilen filmler festival boyunca izleyicilerle buluşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yunanistanda-protesto-israilin-eurovision-sarki-yarismasina-katilimi-protesto-edildi-1103538398.html
rusya
moskova
bangladeş
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069305495_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_4e730aecdd56651a12ac5abfb786690b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, festival, moskova, özel askeri harekat, emir kusturica, ria novosti, russia today (rt), pervıy kanal, bangladeş, endonezya
rusya, festival, moskova, özel askeri harekat, emir kusturica, ria novosti, russia today (rt), pervıy kanal, bangladeş, endonezya

Moskova’da ‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali başladı

19:07 21.02.2026
© SputnikEmir Kusturica
Emir Kusturica - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© Sputnik
Abone ol
‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali, Moskova’daki ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde başladı. Üç gün sürecek festivalde, 13 ülkeden 38 film izleyiciyle buluşacak.
Moskova’da dördüncüsü düzenlenen ‘RT.Dok: Kahramanlarımızın Zamanı’ Uluslararası Belgesel Festivali, ‘Rusya’ Ulusal Merkezi’nde başladı. Etkinlikte, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair ‘gerçekleri dünyaya ulaştırma’ amacıyla hazırlanan 38 belgesel gösterilecek.
Açılış töreninde konuşan dünyaca ünlü Sırp yönetmen Emir Kusturica, “Eğer vatanseverseniz, bu sizin propagandist olduğunuz anlamına gelmez. Hem vatansever hem de belgeselci olmak gerekir” dedi.
Festivalin organizatörleri, etkinliğin amacını, Rusya’nın özel askeri operasyonuna dair ‘gerçeklerin tüm dünyaya ulaştırılması’ olarak tanımlıyor. Programda, aralarında RIA Novosti, RT, Pervıy Kanal, Rossiya 1, NTV, ‘360’ kanalı ve bağımsız belgeselcilerin yapımlarının da bulunduğu, tanınmış Rus ve yabancı yönetmenlere ait 38 film yer alıyor.
Bu yıl festival, 13 ülkeden belgeselcilerin katılacağı genişletilmiş bir uluslararası programa da ev sahipliği yapacak. Programda Cezayir, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Ürdün, İran, Lübnan, Libya, Filistin, Suriye, Tunus, Türkiye ve Özbekistan’dan yönetmenler bulunuyor. Organizatörlere göre, festivale 100’den fazla ülkeden 3 bini aşkın başvuru yapıldı. Seçilen filmler festival boyunca izleyicilerle buluşacak.
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
DÜNYA
Yunanistan'da protesto: İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı protesto edildi
16 Şubat, 14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала