Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Sigortasız çalışmada dava kaç yılda açılmalı? Yasal süre ne kadar?

ekonomi̇

yargıtay

çalışma

sigorta

sigorta primleri

ahmet kıvanç

Sigortasız çalıştırılan ya da primleri eksik yatırılan çalışanlar işverenlerine dava açarak bu haklarını alabiliyor. Peki bu hakları alabilmek için yasal süre var mı? Hizmet tespit davası ne kadar süre içerisinde açılmalı? Habertürk'te Ahmet Kıvanç yazısında bu konuda kendine gelen soruları yanıtlarken dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdi. Kıvanç, kanuna göre, sigortasız çalıştırılan veya primleri eksik yatırılan kişilerin, çalışmanın bitimini izleyen yıl başından itibaren beş yıl içinde hizmet tespit davası davası açması gerektiğini belirtti. Beş yıl içinde dava açılmazsa dava açma hakkı düşüyor.5 yıl içerisinde açılması gerekiyorYargıtay'ın hak düşürücü süre konusunda işçi lehine yorum ilkesini uyguladığını belirten Kıvanç yazısında kendisine yöneltilen iki soruyu yanıtlarken şunları kaleme aldı: "Söz konusu karara konu dosyaya göre, işçi 1 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başladığı işyerinde kesintisiz çalıştığı halde sigorta girişinin 1 Kasım 200 tarihinde yapıldığını, 16 Ocak 2004 tarihine kadar çalıştığını belirterek 29 Kasım 2018 tarihinde hizmet tespiti davası açtı. İşçi, sigorta başlangıcının 1 Eylül 1999 olarak tespit edilerek bu tarihten 31 Ekim 2000 tarihine kadar olan dönemin hizmet tespitini istedi. İş mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi işçiyi haklı buldu ancak Yargıtay 10. Hukuk Dairesi hak düşürücü sürenin 2007 yılında sona erdiği gerekçesiyle kararı bozdu.İş mahkemesinin önceki kararında direnmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna geldi. Genel Kurul kararında özetle, işçi yararına yorum ilkesi gözetilerek hak düşürücü sürenin tamamen yok sayılmasının kanundaki açık düzenlemeye uygun olmayacağı belirtildi. Kararda, işçinin sigorta girişinin işe başlama tarihinden sonra yapılması, başka bir ifadeyle işçinin kesintisiz çalıştığı işyerinde önce sigortasız çalıştırılıp sigortasının sonradan yapılması halinde beş yıllık hak düşürücü sürenin kesintisiz olarak geçen çalışmaların sona erdiği yılın sonu başlatılması gerektiği belirtildi. Buna göre, söz konusu dosyada işçinin davayı 2009 yılı sonuna kadar açmış olması gerektiği, bu sürede dava açılmamış olduğu için hak düşücü sürenin geçtiği ifade edildi.Hak kaybı yaşamamak için dikkat Her iki okurumuz da başlangıçta sigortasız çalışıp sonradan sigortalarının yapıldığı işyerinde kesintisiz çalışma sürelerinin bitimini izleyen yıldan başlayarak 5 yıl içinde dava açmamışlarsa, artık dava açma haklarını kaybetmiş bulunuyorlar. En son ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıllık hak düşürücü süre dolmamışsa dava açabilirler. Dava açtıklarında elbette aynı dönemde kendileri ile birlikte çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta bildirimi yapılmış kişileri tanık gösterebilirler."

