Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/abdeki-koordinasyonsuz-silahlanma-birligin-guvenligini-tehlikeye-atiyor-1103693257.html
'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'
'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'
Sputnik Türkiye
Euractiv, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeniden silahlanma konusunda koordineli hareket etme konusundaki isteksizliğinin, Birliğin genel güvenliğini... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T23:54+0300
2026-02-21T23:54+0300
dünya
avrupa birliği
ab
silahlanma
fransa
almanya
i̇talya
avrupa
batı
euractiv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa86050f7ee393e30788f21444eff50.png
Euractiv haber sitesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yeniden silahlanma çabalarında koordinasyon sağlamaması, Birliğin ortak güvenliğini zayıflattığını belirterek, özellikle Fransa, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerin ortak askeri alımlara direnmelerinin AB'nin savunma yol haritasını tehlikeye atığına dikkat çekti.Euractiv daha önce de, AB’nin yeniden silahlanma planının, üye ülkeler ve askeri-sanayi kompleksi temsilcilerinin uygulama sürecinde koordinasyon sorunları yaşaması nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abdden-abye-silah-tedarikinde-dislanma-halinde-misilleme-uyarisi-1103669908.html
fransa
almanya
i̇talya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c85ff13a7695f20b335af45b0ef264e3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, silahlanma, fransa, almanya, i̇talya, avrupa, batı, euractiv
avrupa birliği, ab, silahlanma, fransa, almanya, i̇talya, avrupa, batı, euractiv

'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'

23:54 21.02.2026
© SputnikRus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı
Rus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Euractiv, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeniden silahlanma konusunda koordineli hareket etme konusundaki isteksizliğinin, Birliğin genel güvenliğini baltaladığını yazdı.
Euractiv haber sitesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yeniden silahlanma çabalarında koordinasyon sağlamaması, Birliğin ortak güvenliğini zayıflattığını belirterek, özellikle Fransa, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerin ortak askeri alımlara direnmelerinin AB'nin savunma yol haritasını tehlikeye atığına dikkat çekti.
Avrupa’nın parçalı bir şekilde yeniden silahlanması, kendi güvenliğini baltalıyor. Birlikte hareket etmek yerine, AB ülkeleri silah üretiminde kendi koşullarını dayatmaya çalışıyor. Bunun sonucunda, ne güvenilir bir savunma ne de stratejik bir uyum sağlayan, bölünmüş bir askeri tablo ortaya çıkıyor.
Yeniden silahlanma süreci AB için kolektif savunma konusunda bir ‘samimiyet testi’ haline geldi, ancak bu süreçteki eşitsiz ve dağınık planlama, hem Avrupa’nın hem de Batı ittifakının güvenliğini zayıflatıyor. Ortak bir yeniden silahlanma stratejisi geliştirilememesi ve mevcut dağınıklık nedeniyle Avrupalıların AB’nin savunma kapasitesine olan güveninin azaltıyor.
Euractiv daha önce de, AB’nin yeniden silahlanma planının, üye ülkeler ve askeri-sanayi kompleksi temsilcilerinin uygulama sürecinde koordinasyon sorunları yaşaması nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığını aktarmıştı.
ABD-AB ilişkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
ABD'den AB'ye silah tedarikinde dışlanma halinde ‘misilleme’ uyarısı
20 Şubat, 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала