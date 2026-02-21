https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/abdeki-koordinasyonsuz-silahlanma-birligin-guvenligini-tehlikeye-atiyor-1103693257.html
'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'
'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'
Sputnik Türkiye
Euractiv, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeniden silahlanma konusunda koordineli hareket etme konusundaki isteksizliğinin, Birliğin genel güvenliğini... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T23:54+0300
2026-02-21T23:54+0300
2026-02-21T23:54+0300
dünya
avrupa birliği
ab
silahlanma
fransa
almanya
i̇talya
avrupa
batı
euractiv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa86050f7ee393e30788f21444eff50.png
Euractiv haber sitesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yeniden silahlanma çabalarında koordinasyon sağlamaması, Birliğin ortak güvenliğini zayıflattığını belirterek, özellikle Fransa, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerin ortak askeri alımlara direnmelerinin AB'nin savunma yol haritasını tehlikeye atığına dikkat çekti.Euractiv daha önce de, AB’nin yeniden silahlanma planının, üye ülkeler ve askeri-sanayi kompleksi temsilcilerinin uygulama sürecinde koordinasyon sorunları yaşaması nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abdden-abye-silah-tedarikinde-dislanma-halinde-misilleme-uyarisi-1103669908.html
fransa
almanya
i̇talya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c85ff13a7695f20b335af45b0ef264e3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, silahlanma, fransa, almanya, i̇talya, avrupa, batı, euractiv
avrupa birliği, ab, silahlanma, fransa, almanya, i̇talya, avrupa, batı, euractiv
'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'
Euractiv, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeniden silahlanma konusunda koordineli hareket etme konusundaki isteksizliğinin, Birliğin genel güvenliğini baltaladığını yazdı.
Euractiv haber sitesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yeniden silahlanma çabalarında koordinasyon sağlamaması, Birliğin ortak güvenliğini zayıflattığını belirterek, özellikle Fransa, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerin ortak askeri alımlara direnmelerinin AB'nin savunma yol haritasını tehlikeye atığına dikkat çekti.
Avrupa’nın parçalı bir şekilde yeniden silahlanması, kendi güvenliğini baltalıyor. Birlikte hareket etmek yerine, AB ülkeleri silah üretiminde kendi koşullarını dayatmaya çalışıyor. Bunun sonucunda, ne güvenilir bir savunma ne de stratejik bir uyum sağlayan, bölünmüş bir askeri tablo ortaya çıkıyor.
Yeniden silahlanma süreci AB için kolektif savunma konusunda bir ‘samimiyet testi’ haline geldi, ancak bu süreçteki eşitsiz ve dağınık planlama, hem Avrupa’nın hem de Batı ittifakının güvenliğini zayıflatıyor. Ortak bir yeniden silahlanma stratejisi geliştirilememesi ve mevcut dağınıklık nedeniyle Avrupalıların AB’nin savunma kapasitesine olan güveninin azaltıyor.
Euractiv daha önce de, AB’nin yeniden silahlanma planının, üye ülkeler ve askeri-sanayi kompleksi temsilcilerinin uygulama sürecinde koordinasyon sorunları yaşaması nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığını aktarmıştı.