'AB'deki koordinasyonsuz silahlanma, Birliğin güvenliğini tehlikeye atıyor'

Avrupa’nın parçalı bir şekilde yeniden silahlanması, kendi güvenliğini baltalıyor. Birlikte hareket etmek yerine, AB ülkeleri silah üretiminde kendi koşullarını dayatmaya çalışıyor. Bunun sonucunda, ne güvenilir bir savunma ne de stratejik bir uyum sağlayan, bölünmüş bir askeri tablo ortaya çıkıyor.