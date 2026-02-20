SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Çalışanların Ramazan ayındaki izin hakları neler?

“Ramazan ayı geldi. Müslüman aleminin oruç tuttuğu, genelde işten erken çıkmalarla ilgili bazı problemlerin yaşandığı bir dönem. Trafik özellikle büyük şehirlerde korkunç olduğu için yetişebilmek için çalışanların erken çıkma istekleri oluyor. Veya çalışanlar bu dönemde izin haklarını kullanmak istiyor. Bunlarla ilgili çok soru geliyor çünkü bazı iş yerleri izin haklarını kullandırırken bazıları izin vermiyor. Ramazan’da yıllık izin kullanmak mümkün. Oruç tutsanız da tutmasanız da eğer yıllık izin hakkınız varsa kullanabilirsiniz. Dönem olarak ayırt edilemez. Yeter ki çalışan bir yılı doldurmuş ve izin hakkına sahip olmuş olsun. Bunu bir kanuna oturtamazlar. Peki işveren izin vermek zorunda mı? Mesela çalışan talep eder diyelim, işveren buna göre planlama yapar. Ama izin tarihini belirleme yetkisi genelde işverende oluyor. İşçi ve işveren anlaşırsa çalışma saatini değiştirebilirler. Ramazan’da iş yerlerinden yardım ve destekler de veriliyor. Bunların kıdem tazminatına etkisi olup olmadığını soruyorlar. Buna göre Ramazan ayında işverenlerin verdiği destek ve yardımlar düzenli olarak veriliyorsa kıdem tazminatına dahil edilebiliyor. Bu yardımlar sadece hediye değil, maaşın bir parçası olarak kabul edilebiliyor.”