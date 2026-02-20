https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyanin-coktugunu-iddia-eden-avrupa-bu-cokusu-kendisi-yasiyor-1103665130.html

‘Rusya’nın çöktüğünü iddia eden Avrupa, bu çöküşü kendisi yaşıyor’

‘Rusya’nın çöktüğünü iddia eden Avrupa, bu çöküşü kendisi yaşıyor’

Sputnik Türkiye

Yazar Onur Sinan Güzaltan’a göre Rusya’nın çöktüğünü öne süren Batılı politikacılar ve Batı merkezli medya, bu çöküşü kendisi yaşıyor. Güzaltan; Moskova’nın... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T13:02+0300

2026-02-20T13:02+0300

2026-02-20T13:02+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

radyo

rusya

avrupa birliği

onur sinan güzaltan

donald trump

batı

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

Körükledikleri krizler sonucu çıkmaza giren Avrupa, son süreçte ekonomik gerileme ve politik yalnızlıkla da boğuşuyor. En önemli müttefiki ABD ile ilişkileri bozulan Avrupa, Münih Güvenlik Konferansı gibi platformlar ve diplomatik buluşmalarla yeni rota arayışını sürdürüyor. Konferansın yankıları sürerken Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD arasındaki ayrım giderek netleşiyor. ABD’de Donald Trump taraftarları ve karşıtları arasındaki kutuplaşma toplumsal gerilimlerin işareti olarak okunurken ülkenin askeri ve ekonomik alanda da zayıfladığı bir gerçek.Bu küresel dağınıklığın tam merkezinde ise İran ve çevresindeki enerji havzaları üzerinden kurgulanan yeni bir çatışma riski yükseliyor. ABD merkezli Batı ve İsrail’in, enerji yollarını kontrol etmek ve Rusya ile Çin’in etki alanını kırmak amacıyla İran’ı izole etme stratejisi, bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Rusya ve Çin’i dilinden düşürmeyen Avrupa, yeni ittifak arayışında rotayı bu yöne kırıyor. Ukrayna ve Suriye örneklerinde görüldüğü üzere Batı kampıyla hareket etmenin ağır maliyetlerini tecrübe eden Türkiye için ise bu süreçte tek kurtuluş yolu, bölgesel bir iş birliği zemininde buluşmak olarak öne çıkıyor.Rusya’da yaşayan yazar Onur Sinan Güzaltan ile Münih Güvenlik Konferansı’nın yankıları, Batı’dan gelen sömürgecilik mesajları ve Ukrayna’dan İran’a uzanan coğrafyaya yönelen tehditleri konuştuk.‘Kapitalizm ve bu sistemin sahibi Batı çöküyor’Batı ülkelerinin içine düştüğü krizin, 1945 sonrası düzenin çöküşünden daha derin olduğunu belirten Güzaltan, sistemin yaratıcısı Avrupa’nın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu görüşünde:‘ABD de kendi içinde bölünmüş durumda’Avrupa’nın içine düştüğü bu çöküşün toplumsal yansımalarına işaret eden Güzaltan, iktidar partilerinin oy oranının düşüşüne işaret etti. Güzaltan’a göre bu çöküşün benzeri Amerika’da da farklı biçimlerde yaşanıyor:‘Avrupa’nın içinde Rusya ve Çin ile ilişki kurmak isteyen kuvvetler var’Amerika’nın hayata geçirmeye çalıştığı ‘medeniyet kimlik’ kavramının bir karşılığı olmadığını belirten Güzaltan, Avrupa’nın içerisinde Rusya ve Çin ile iş birliğine açık kuvvetler olduğuna dikkat çekti:‘Ruslar, bir adım geri attıklarında Amerika’nın yıkım dayatacağının farkında’Güzaltan’a göre Rusya’da kriz iddialarını öne süren Batı, kendisi büyük bir krizin içinde. Güzaltan; Rusya’nın, olası bir geri adım atıldığında Amerika’nın dayatabileceği yıkımın farkında olduğu görüşünde:‘İsrail’in yanı sıra Batı da İran’a saldırıyı hedefliyor’ABD, İsrail ve Batı’nın; İran’ı etkisiz hale getirerek Kafkasya, Rusya, Orta Asya ve Çin’i zayıflatmayı hedeflediğini ifade eden Güzaltan, bir savaş sürecine girildiği görüşünde:‘Suriye’de Batı ile hareket eden Türkiye, İran’da bölgesel iş birliği yapmalı’Güzaltan’a göre Suriye’de Esad’ın devrilmesinde rol oynayan Türkiye, Batı ile ittifak kurduğu sürece zararlı çıkıyor. Güzaltan, Batı’nın yeni hedefi İran’da iş birliği seçeneğine işaret ediyor:

rusya

batı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, rusya, avrupa birliği, onur sinan güzaltan, donald trump, batı, abd