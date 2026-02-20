‘Rusya’nın çöktüğünü iddia eden Avrupa, bu çöküşü kendisi yaşıyor’
Yazar Onur Sinan Güzaltan’a göre Rusya’nın çöktüğünü öne süren Batılı politikacılar ve Batı merkezli medya, bu çöküşü kendisi yaşıyor. Güzaltan; Moskova’nın, atılacak en ufak bir geri adımda ABD’nin ülkeye bir yıkım dayatacağının farkında olduğu görüşünde.
Körükledikleri krizler sonucu çıkmaza giren Avrupa, son süreçte ekonomik gerileme ve politik yalnızlıkla da boğuşuyor. En önemli müttefiki ABD ile ilişkileri bozulan Avrupa, Münih Güvenlik Konferansı gibi platformlar ve diplomatik buluşmalarla yeni rota arayışını sürdürüyor. Konferansın yankıları sürerken Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD arasındaki ayrım giderek netleşiyor. ABD’de Donald Trump taraftarları ve karşıtları arasındaki kutuplaşma toplumsal gerilimlerin işareti olarak okunurken ülkenin askeri ve ekonomik alanda da zayıfladığı bir gerçek.
Bu küresel dağınıklığın tam merkezinde ise İran ve çevresindeki enerji havzaları üzerinden kurgulanan yeni bir çatışma riski yükseliyor. ABD merkezli Batı ve İsrail’in, enerji yollarını kontrol etmek ve Rusya ile Çin’in etki alanını kırmak amacıyla İran’ı izole etme stratejisi, bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Rusya ve Çin’i dilinden düşürmeyen Avrupa, yeni ittifak arayışında rotayı bu yöne kırıyor. Ukrayna ve Suriye örneklerinde görüldüğü üzere Batı kampıyla hareket etmenin ağır maliyetlerini tecrübe eden Türkiye için ise bu süreçte tek kurtuluş yolu, bölgesel bir iş birliği zemininde buluşmak olarak öne çıkıyor.
Rusya’da yaşayan yazar Onur Sinan Güzaltan ile Münih Güvenlik Konferansı’nın yankıları, Batı’dan gelen sömürgecilik mesajları ve Ukrayna’dan İran’a uzanan coğrafyaya yönelen tehditleri konuştuk.
‘Kapitalizm ve bu sistemin sahibi Batı çöküyor’
Batı ülkelerinin içine düştüğü krizin, 1945 sonrası düzenin çöküşünden daha derin olduğunu belirten Güzaltan, sistemin yaratıcısı Avrupa’nın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu görüşünde:
“Bütün halinde baktığınızda insanlığın eski ve yeni arasında arafta olduğunu görüyoruz. Bu geçiş çok ağır yaşanıyor. Bu, Marco Rubio’nun ifadelerinde de var. Bu çöküş, 1945 sonrası kurulan düzenin çöküşünden kaynaklı değil. Daha ağır ve büyük bir çöküş var. Kapitalizm ve üzerine kurulu ekonomik sistem, toplumsal, siyasal ve ahlaki yapı bütünüyle çöküyor. Bu sistemin sahibi Batı da bununla beraber çöküyor. Bütün bu düzen dağılırken herkesin aklında ‘Yerine ne gelecek?’ sorusu var. İnsanlığın geri kalanı, küresel güney ülkeleri, ezilenler dünyası buna nasıl bir cevap verecek? Münih Konferansı, ‘çok kutuplu, kurallara dayanmayan düzen’ denilerek anılan düzenin Batı’nın yol haritasını tartışığı bir toplantı oldu. Rubio ve diğer yetkililerin açıklamaları önemli. Daha önce bu toplantıya Amerikan Devlet Başkanı Yardımcısı JD Vance geçen sene katılmıştı. Onun açıklamaları Avrupa’ya yönelik olarak çok olumsuzdu ancak Rubio bu yıl iyi polisi oynadı. Rubio, ‘yeni düzende Avrupa ile beraber yer alacakları, ABD’nin liderlik ettiği Batı medeniyetinin tekrardan dünyaya hükmedeceği’ iddiasını öne sürmüş oldu. Bu ne kadar gerçekçi tartışılır.”
‘ABD de kendi içinde bölünmüş durumda’
Avrupa’nın içine düştüğü bu çöküşün toplumsal yansımalarına işaret eden Güzaltan, iktidar partilerinin oy oranının düşüşüne işaret etti. Güzaltan’a göre bu çöküşün benzeri Amerika’da da farklı biçimlerde yaşanıyor:
“Avrupa’nın durumunda bu çöküşü çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de yapılan anketler iktidar partilerinin popülerliğini kaybettiği ve ekonomik anlamda çöküş yaşandığı yönünde. Göç, farklı etnik grupların bir arada yaşayamamasından kaynaklanan çatışmalarla boğuşan bir Avrupa var. Avrupa zaten kaybetmiş durumda. Avrupa bu çöküşü en net biçimde yaşıyor. Amerika da kendi içinde bölünmüş, parçalanmış durumda. Bunu ICE olaylarında da gördük. Trump taraftarları ve karşıtları arasında ölümlerle sonuçlanan çatışmalara varan bir hal yaşanıyor. Ekonomik olarak zayıflar, siyasi olarak Trump’ın geleceği pamuk ipliğine bağlı. Amerikalılar, Venezuela liderini kaçırarak şov yapmış olsalar da pek çok cephede zayıflamış durumdalar. Ukrayna’da Rusya’ya diş geçiremediler örneğin.”
‘Avrupa’nın içinde Rusya ve Çin ile ilişki kurmak isteyen kuvvetler var’
Amerika’nın hayata geçirmeye çalıştığı ‘medeniyet kimlik’ kavramının bir karşılığı olmadığını belirten Güzaltan, Avrupa’nın içerisinde Rusya ve Çin ile iş birliğine açık kuvvetler olduğuna dikkat çekti:
“‘Medeniyet kimlik’ diye bir kavram var. Bu, İrina Semenenko’nun teorize ettiği bir kavram. Yani artık ulus-devlet kavramının yeterli olmadığını, Batı merkezli kimlik anlayışının da yanlış olduğunu tek çıkışın medeniyet devletlerle mümkün olduğunu açıklayan bir kavram bu. Amerika da bunu kendi içinde yapmaya çalışıyor. Merkeze kendini koyuyor ve bütün Batı’yı bunun içinde değerlendirip Atlantik İttifakı’nı tekrardan canlandırmaya, ona yeni bir ideolojik zırh vermeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş vurguları boşuna değil. Ancak bunun bir gerçekliği yok. Avrupa’nın içinde ABD’den ayrılmak isteyen pek çok kuvvet var. Rusya ve Çin ile yeniden ilişki kurmak isteyen pek çok kuvvet var. Münih’te de bu hissedildi. Çin Dışişleri Bakanı’nın konuşmasında da Avrupa ile iş birliği vurgusu vardı. Avrupa hangi hattın içinde kalacak önemli olan o. Amerika’ya vasal olmaya devam mı edecek yoksa Rusya, Çin, Afrika ve Türkiye ile sağlıklı işler kurup bağımsız bir yol mu izleyecek? Ukrayna meselesi de aslında Avrupa’nın kontrolünün kimde kalacağıyla ilgili bir meseleydi. Münih toplantısında Avrupa’nın geleceğinin konuşulduğunu söyleyebiliriz.”
‘Ruslar, bir adım geri attıklarında Amerika’nın yıkım dayatacağının farkında’
Güzaltan’a göre Rusya’da kriz iddialarını öne süren Batı, kendisi büyük bir krizin içinde. Güzaltan; Rusya’nın, olası bir geri adım atıldığında Amerika’nın dayatabileceği yıkımın farkında olduğu görüşünde:
“Moskova’da birkaç haftadır olağanın dışında çok yoğun bir kar yağışı var. Şu anda özellikle Moskovalıların kafasını meşgul eden birinci ve en önemli mevzu bu. Ukrayna meselesi başladığından beri Avrupa basını Rusya’nın çöktüğünü söyledi. Gelinen noktada sürecin Avrupa’yı çökerttiğini gördük. Rusya’da elbette etkileri oldu bu yaptırımların. Ancak Ruslar, Sovyetler Birliği’nden bu yana yaptırımlar ve yarı soğuk yarı sıcak savaş içinde yaşamaya hazır bir toplum. Burada yaşananlara 2022’de şahit oldum ve panik bekledim. Özel askeri operasyon başladı ancak olağan hayat devam etti. Ne bankalarda ne de marketlerde kuyruk oldu. Bir şekilde öz disiplin olduğu için Rusya’da ekonomik ve sosyal hayat devam edebiliyor. Zorluklar elbette var. Yaptırımlar belli oranda elbette etkiledi. Ancak halk, siyasi olarak Rusya’daki mevcut hükümeti destekliyor. Çünkü halkın büyük bir kısmı Sovyetler’in çöküş döneminde yaşanan rezillikleri, yolsuzlukları, çürümüşlüğü gördü. Bir daha ona düşmek istemiyorlar. Ruslar bir adım geri atarsa Amerika’nın tekrar bir yıkım dayatacağının farkında. Siyasi anlamda konsolide olmuş bir ülke. Petrol ve gaz zengini bir ülke Rusya ve sanayisi de var. Buna dayanıp ayakta kalmaya çalışıyor. Çin ile iş birliğini genişletiyor. Toplumsal anlamda da değerlerine sahip çıkan bir Rusya var. Rusya çöktü haberi yapan Avrupa’ya bakmak lazım. Fransız düşünür Alain Soral ile bir söyleşi yapma fırsatım oldu. Konuşmasına ‘Fransa şu anda iç savaş ortamında diyerek başladı’ ve bu bir gerçek. Objektif bakan insanlarla konuşulduğunda Avrupa’nın bütün halinde bir çöküş süreci yaşadığı sonucuna varabiliyorsunuz.”
‘İsrail’in yanı sıra Batı da İran’a saldırıyı hedefliyor’
ABD, İsrail ve Batı’nın; İran’ı etkisiz hale getirerek Kafkasya, Rusya, Orta Asya ve Çin’i zayıflatmayı hedeflediğini ifade eden Güzaltan, bir savaş sürecine girildiği görüşünde:
“Düzen zayıfladıkça bütün makyajı da akıyor. İnsan hakları bahanesi gibi şeylere dahi gerek duymadan direkt olarak ne istiyorlarsa onu söylüyorlar. İran petrolüne el koymak ve orada rejimi değiştirmek istiyorlar. İsrail ve Batı’nın yapmak istediği şey bu. İran önemli bir enerji merkezi. İran’ı iktidarsız hale getirerek Kafkasları, Kafkasya üzerinden de Rusları etkisiz hale getirmeyi hedefliyorlar. İran üzerinden Orta Asya’yı oradan da Çin’i iktidarsız hale getirmeyi istiyorlar. Böylece Çin’in Kuşak Yol ile Avrupa’ya ulaşmasının önüne geçmiş olacaklar. Rusya’ya da Kafkaslar üzerinden yeni bir cephe açmış olurlar. İran’da ne istedikleri çok belli. İsrail’in güvenliğini de önceliyorlar. İran’ı zayıflatırlarsa İsrail’i kuvvetlendirirler. Bütün mesele bu. Filistin’den Suriye’de Esad’ın düşürülmesine, Irak’tan Yemen’e kadar hep İran’ı sınırlandırmak için yapılan hamlelerdi. Şu an İran’ı izole ettiklerine inanıyorlar ve vurmak istiyorlar. İçerde istikrarsızlık operasyonu yapıyorlar. İran hükümeti interneti keserek cevap verdi. Starlink’i gönderdiler, İran muhtemelen bunun erişimini de Rusya veya Çin’den aldığı bir teknolojiyle engelledi. İlk hamle böylelikle boşa çıkmış oldu. İran’ın içerde bir temizliğe giriştiğini görüyoruz. Bürokrasi ve siyasi alanda bazı isimlerin tasfiyesine dair haberler var. Sabotaj olan pek çok haber çıkıyor. Savaşa doğru gittiğimizi düşünüyorum. Burada Trump ile İsrail arasındaki çelişkiler önemli. Bu işin bu tarafı da var ancak İsrail ile beraber Batı’nın İran’a saldırmayı hedeflediği kanaatindeyim.”
‘Suriye’de Batı ile hareket eden Türkiye, İran’da bölgesel iş birliği yapmalı’
Güzaltan’a göre Suriye’de Esad’ın devrilmesinde rol oynayan Türkiye, Batı ile ittifak kurduğu sürece zararlı çıkıyor. Güzaltan, Batı’nın yeni hedefi İran’da iş birliği seçeneğine işaret ediyor:
“Yugoslavya’nın parçalanmasından tutun da Afganistan, Irak ve Libya’daki sürece kadar Türkiye olumsuz etkilendi. Özal dönemi, çeşitli pazarlıklar, bir koyup üç alma mantığı vardı. Türkiye, Batı kampının içinde hareket ettiği müddetçe zarar görüyor. Sadece Türkiye değil bölge de zarar görüyor. Suriye’deki meselenin Türkiye’ye ekonomik, askeri, demografik maliyeti çok fazla oldu. Çünkü Türkiye, Suriye’de Batı ile birlikte hareket etti. İran meselesinde umarım bu değişir. Ancak ve ancak bölgesel bir birliktelik yoluyla engellenebilir. Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır’ın somut anlamda bir arada hareket ettiği bir dünya düşünelim. Türkiye’nin buna gücü de var. O noktada Amerika’nın ne zaman saldıracağı psikolojisinde yaşamamıza gerek kalmaz. Tek bir çözüm var o da bölgesel iş birliği. Batılılar bugün Türk askeri görselleri paylaşıyor, Almanya’dan görüntüler geliyor...Batı’nın Türkiye’ye dönük niyetleri olumlu değil. Mesele Türkiye’yi yönetenlerin neden Batı’da ısrar ediyor oluşu. Bu kadar büyük maliyete rağmen Batı’daki ısrarın nedeni ne? Her şeyden önce bunu tartışmak lazım.”